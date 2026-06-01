Lutte

Ama Baldé libéré : Pikine exulte, les amateurs rêvent déjà de son retour dans l’arène

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XALIMANEWS: Le lutteur Ama Baldé a finalement quitté les locaux de la Section de Recherches après plusieurs jours passés en garde à vue. Une nouvelle qui a suscité un immense soulagement dans le monde de la lutte sénégalaise, où de nombreux acteurs et supporters s’étaient mobilisés pour réclamer sa libération.

Selon des proches du champion de Pikine, l’annonce de sa remise en liberté a été accueillie avec une grande satisfaction par ses partisans. « Tout Pikine est heureux de voir son fils retrouver les siens », a confié l’un de ses proches à Xalima.

Cette libération intervient alors qu’Ama Baldé n’a pas pu célébrer la fête de la Tabaski auprès de sa famille. Il pourra désormais retrouver les siens et tourner la page de cet épisode judiciaire.

Au-delà de ses proches, les amateurs de lutte espèrent désormais revoir rapidement le fils de Falaye Baldé dans l’arène. Son retour à la compétition est attendu avec impatience par les passionnés de lutte sénégalaise, qui souhaitent le voir reprendre sa carrière et offrir de nouveaux combats spectaculaires.

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