Tragédie à Podor : un cycliste meurt après avoir été percuté par un bus

XALIMANEWS: Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi dans la commune de Dodel, située dans le département de Podor, sur la Route nationale 2 (RN2).

Selon les premiers témoignages, un bus aurait tenté d’éviter un cycliste avant de quitter la chaussée et de se renverser sur le bas-côté, percutant ce dernier dans sa manœuvre.

Le cycliste, un jeune commerçant d’une vingtaine d’années, a été grièvement blessé. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été évacué vers l’hôpital régional de Ndioum, où il a finalement succombé à ses blessures. La victime était originaire de Darel Maro, un village situé dans la commune de Gamadji Saré.

L’accident a également fait plusieurs blessés parmi les passagers du bus. Ces derniers ont été transportés à l’hôpital de Ndioum pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte par la brigade de gendarmerie de Ndioum afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.