Interpellé dès son retour au Sénégal : Ama Baldé reste serein et regrette la tournure des événements

XALIMANEWS: Le lutteur Ama Baldé a été interpellé au lendemain de son retour au Sénégal. Selon les informations rapportées par Les Échos, il devrait être déféré ce lundi devant le procureur.

Malgré cette situation, le fils de Falaye Baldé affiche une grande sérénité. Durant sa garde à vue, il a reçu la visite de plusieurs figures emblématiques de l’arène sénégalaise venus lui témoigner leur soutien.

D’après le journal, Ama Baldé regretterait la tournure prise par cette affaire. Sa défense est assurée par Me Ciré Clédor Ly, qui suit de près l’évolution du dossier en vue de sa présentation devant le parquet.

L’affaire devrait connaître un nouveau développement avec son face-à-face attendu avec le procureur dans les prochaines heures