Affaire impliquant la fille de Mame Makhtar Guèye : le chef d’accusation d’« acte contre nature » finalement abandonné

XALIMANEWS: F. B. Guèye, fille de Mame Makhtar Guèye, président de l’ONG Jamra, ainsi que trois présumés complices, dont son compagnon, ont été placés sous mandat de dépôt mercredi dernier.

Selon les informations publiées par Libération dans son édition de ce vendredi, un élément important est venu modifier le dossier : le chef d’accusation d’« acte contre nature », évoqué au cours de l’enquête, n’a finalement pas été retenu par le juge.

D’après le quotidien, la mise en cause avait expliqué que les vidéos à caractère pornographique retrouvées dans le cadre de l’enquête, ainsi que des messages dans lesquels elle recherchait une « fille de taille fine », étaient liés à une proposition de « plan à trois » qui lui aurait été faite par son compagnon.

À l’issue de leur présentation devant le juge du 6ᵉ cabinet, le couple a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, cession et offre de drogue en vue de la consommation, détention et usage de drogue, ainsi que possession et diffusion d’images à caractère pornographique.

Les deux ressortissants nigérians interpellés dans le cadre de la même affaire ont, pour leur part, été placés en détention provisoire pour association de malfaiteurs et trafic intérieur de drogue, rapporte la même source.