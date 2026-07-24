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PR Massamba Diouf dément les rumeurs et réaffirme son engagement au sein de PASTEF

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Le Professeur titulaire et enseignant-chercheur à la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odontologie (FMPO) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD), Dr Massamba Diouf, a tenu à mettre fin aux spéculations sur son engagement politique en réaffirmant publiquement sa fidélité à PASTEF-Les Patriotes et à son leader, Ousmane Sonko.

Dans une publication diffusée sur ses réseaux sociaux, le Secrétaire exécutif de l’Autorité nationale d’assurance qualité de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ANAQ-Sup) est d’abord revenu sur son parcours professionnel. Il rappelle être professeur titulaire, agrégé en santé publique et enseignant-chercheur à la FMPO de l’UCAD, avec près de vingt années d’expérience dans le sous-secteur de l’enseignement supérieur.

Massamba Diouf souligne que sa nomination à la tête de l’ANAQ-Sup est limitée dans le temps et réaffirme que son environnement naturel demeure l’université. « Mon milieu naturel est l’enseignement supérieur et donc l’université. Par conséquent, je serai toujours enthousiaste de retourner à ce temple de liberté et de savoir, le moment venu », a-t-il déclaré.

Le professeur a également adressé un message à ceux qu’il qualifie d’« adeptes de la pression », assurant qu’il reste « un homme de conviction, attaché aux valeurs et combatif quand c’est nécessaire ».

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Enfin, il a tenu à dissiper toute ambiguïté concernant son appartenance politique. « Pour être clair et limpide, je reste et demeure à PASTEF-Les Patriotes et renouvelle mon engagement au Sénégal et à Ousmane Sonko », a-t-il affirmé, réitérant ainsi son soutien au parti et à son leader.

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