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Casamance : routes, forage et marché, le PDEC accélère la transformation de Sédhiou

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XALIMANEWS: Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, a effectué ce mercredi une mission de terrain dans la région de Sédhiou dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Développement des Espaces Communautaires (PDEC). Cette visite lui a permis d’évaluer l’état d’avancement de plusieurs projets structurants destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations.

Au cours de cette tournée, le ministre a visité le forage de Bona, une infrastructure qui assure désormais un accès pérenne à l’eau potable pour les habitants. Selon lui, cet ouvrage contribue à renforcer la santé publique, à accroître la résilience des communautés face aux effets du changement climatique et à réduire les inégalités d’accès aux ressources essentielles.

Moussa Bala Fofana a également procédé à l’inauguration du tronçon routier reliant Nimzat – Soumbounou – Bissary Niosson – Bissary Kansoye – Baya – Sedeck – Kampila – RN4. Cette nouvelle route permettra de désenclaver plusieurs localités de la Casamance orientale, de faciliter la mobilité des populations, de stimuler les échanges commerciaux et de renforcer l’intégration territoriale de la région.

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue au marché d’Inor, présenté comme un levier majeur du développement économique local. Ce marché offre aux producteurs agricoles, aux artisans, aux femmes et aux jeunes un espace de commercialisation favorisant la création de revenus et la dynamisation de l’économie rurale.

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À l’issue de cette mission, le ministre a réaffirmé sa conviction que le développement durable se construit au plus près des territoires. « Chaque route, chaque forage, chaque marché aménagé est une réponse concrète aux attentes des citoyens et un investissement stratégique pour l’avenir de la Casamance », a-t-il souligné.

Pour Moussa Bala Fofana, ces infrastructures dépassent leur dimension technique en incarnant une transformation durable des conditions de vie, le renforcement de la cohésion sociale et la volonté de l’État de faire de l’aménagement du territoire un puissant levier d’équité et de développement partagé.

Le ministre a enfin salué l’engagement de l’ensemble des partenaires impliqués dans le PDEC, notamment la Banque mondiale, le ministère des Finances et du Budget, le MUCTAT, l’AGETIP, l’ANRAC, les ARD, les collectivités territoriales, les autorités administratives, les organisations communautaires de base ainsi que les populations bénéficiaires.

Il a réitéré l’ambition des autorités de faire de la Casamance « un territoire de paix, de prospérité et d’opportunités durables », en poursuivant la mise en œuvre de projets structurants au bénéfice des communautés.

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