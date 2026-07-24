Entre départs et ralliements, Pastef fait face à une nouvelle épreuve

XALIMANEWS: La vague de démissions enregistrée ces dernières semaines au sein de PASTEF-Les Patriotes continue d’alimenter les analyses de la presse sénégalaise. Plusieurs quotidiens y voient le signe d’une recomposition politique au sein de la majorité, sur fond de rivalité entre le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, et le président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Selon L’As, « des cadres et des directeurs généraux tournent le dos à Sonko ». Le journal souligne que le parti est confronté à une série de démissions touchant des responsables de la jeunesse, des cadres et des directeurs généraux, dont plusieurs auraient choisi de rallier le chef de l’État. Une situation qui, selon le quotidien, soulève des interrogations sur les équilibres internes de la majorité présidentielle.

Toujours selon L’As, la direction de PASTEF dénonce une tentative de déstabilisation. Toutefois, cette vague de départs intervient à un moment jugé stratégique, alors que les différentes formations politiques préparent déjà les élections territoriales prévues en 2027.

De son côté, Le Quotidien interprète ces ralliements comme une véritable opération politique menée par Bassirou Diomaye Faye pour renforcer son influence. Le journal estime qu’après avoir attiré plusieurs élus de l’Alliance pour la République (APR), le chef de l’État chercherait désormais à reprendre la main sur la base électorale qui l’a porté au pouvoir, dans un contexte marqué par sa rupture avec Ousmane Sonko.

Dans la même veine, WalfQuotidien considère qu’après avoir affaibli l’APR, le président de la République se tourne désormais vers les structures de jeunesse de PASTEF afin de consolider le parti politique qu’il serait en train de mettre en place. Le quotidien avance également que le chef de l’État miserait sur les difficultés économiques de certains responsables ainsi que sur des promesses de responsabilités pour attirer de nouveaux soutiens.

Pour sa part, Sud Quotidien évoque une « confrontation médiatique » entre les différentes sensibilités issues de PASTEF. Le journal estime que cette rivalité occupe désormais une place centrale dans l’actualité politique, reléguant au second plan les partis de l’opposition, à quelques exceptions près.

Selon Sud Quotidien, les débats autour de la vente des cartes de membre, des campagnes de massification, des démissions de cadres influents et des ralliements successifs à la mouvance présidentielle dominent depuis plusieurs semaines le paysage politique sénégalais