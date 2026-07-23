Véhicules, logement, indemnités : Guy Marius Sagna passe la gestion de La Poste au crible

XALIMANEWS: Le député Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement afin d’obtenir des éclaircissements sur la gestion de La Poste et sur le suivi des décisions issues du Conseil interministériel du 1er septembre 2025 consacré à la situation de l’entreprise publique.

Dans sa publication, le parlementaire s’interroge notamment sur les avantages accordés au directeur général de La Poste. Il demande si celui-ci peut légalement cumuler un logement de fonction, une indemnité de logement intégrée à sa rémunération et la prise en charge par La Poste de la réfection de ce logement pour un montant avoisinant 50 millions de francs CFA.

Guy Marius Sagna soulève également la question des moyens de transport mis à la disposition du directeur général. Il estime que ce dernier ne devrait pas bénéficier simultanément d’une indemnité de transport et d’un véhicule de service de type L200 Hilux. Le député affirme par ailleurs avoir interrogé le gouvernement sur des informations selon lesquelles un second véhicule appartenant à La Poste serait utilisé par la famille du directeur général.

Concernant les travaux de rénovation du logement de fonction, le gouvernement a répondu que cette décision avait été prise avant la nomination de l’actuel directeur général, Maguette Kane, qui n’aurait fait qu’exécuter une décision déjà arrêtée.

Cette explication ne convainc toutefois pas le député. Selon lui, dans un contexte de crise profonde que traverse La Poste, les priorités devaient être ailleurs. Il estime que les ressources de l’entreprise auraient dû être consacrées à des besoins plus urgents plutôt qu’à la rénovation d’un logement de fonction pour près de 50 millions de francs CFA.

Pour étayer son argumentation, Guy Marius Sagna rappelle que les directions régionales de La Poste de Kaolack et de Ziguinchor, ainsi que leurs bureaux principaux, sont fermés et délocalisés en raison de la vétusté des bâtiments, devenue incompatible avec la sécurité des travailleurs et des usagers. Il cite également le bureau de poste de Dakar-Fann, dont les locaux présentent, selon lui, un état de dégradation avancée.

Au-delà de ces questions, le député demande au gouvernement de faire le point sur les performances de La Poste depuis l’arrivée de l’actuel directeur général. Il souhaite notamment connaître l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat d’exploitation, de la trésorerie, de la situation de liquidité, de l’avancement des projets de transformation, des gains de productivité ainsi que du niveau de digitalisation des processus opérationnels.

Enfin, Guy Marius Sagna sollicite la publication d’informations relatives aux économies réalisées sur la masse salariale ainsi que la liste des bénéficiaires concernés, avec leurs fonctions, grades, anciennetés et lieux d’affectation. Il invite également les citoyens à lui transmettre leurs critiques et suggestions afin d’enrichir son travail de contrôle parlementaire.