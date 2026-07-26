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Magal 2026 : le président Bassriou Diomaye Faye annonce l’accélération d’un programme de 60 milliards FCfa pour Touba

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Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé, dimanche à Touba, l’accélération de la mise en œuvre d’un programme de 60 milliards de FCFA sur quatre ans destiné à améliorer l’approvisionnement en eau, l’assainissement et la lutte contre les inondations dans la ville sainte, en prélude au Grand Magal prévu le 2 août prochain.

Reçu par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le chef de l’État a fait le point sur l’état d’avancement des principaux chantiers engagés à Touba, soulignant que ces investissements visent à répondre aux défis liés à la forte croissance démographique de la cité religieuse.

« Je suis venu en tant que talibé, en tant que fils, mais aussi en tant que président de la République, conscient que rien de durable ne peut être réalisé sans la paix », a déclaré Bassirou Diomaye Faye, sollicitant les prières du guide religieux afin que « la paix et la concorde continuent de régner au Sénégal ».

Vêtu d’un grand boubou blanc, le président de la République est arrivé en fin d’après-midi à Touba en compagnie du Premier ministre, Al Amine Lo, ainsi que de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres Moussa Bala Fofana (Urbanisme, Collectivités territoriales et Aménagement des territoires), Alioune Dione (Microfinance et Économie sociale et solidaire) et Makhtar Cissé (Intérieur et Sécurité publique).

La délégation présidentielle a été accueillie par le gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, et le porte-parole du khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké, avant d’être reçue par Serigne Mountakha Mbacké.

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Un séjour de 48 heures

Dans une allocution lue par son porte-parole, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le khalife général des mourides a salué les efforts consentis par le président de la République en faveur de Touba. Il l’a encouragé à poursuivre la mise en œuvre des projets et programmes destinés à la cité religieuse. « Si cela continue ainsi, d’ici trois à quatre ans, nous espérons que les choses vont s’améliorer », a déclaré Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre au nom du khalife général.
Le guide religieux a également formulé des prières pour le chef de l’État, son gouvernement et l’ensemble du peuple sénégalais, tout en souhaitant un bon Magal aux fidèles.

Selon des sources officielles, le chef de l’État effectuera un séjour de 48 heures dans le département de Mbacké. Au programme de cette visite figure notamment la pose, lundi, de la première pierre d’un hôpital privé à Ngabou. Le président est également attendu à la Grande Mosquée de Touba pour un recueillement au mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, fondateur du mouridisme.

Le Grand Magal de Touba commémore chaque année le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba en 1895 et constitue l’un des plus importants rassemblements religieux du Sénégal.

lesoleil.sn

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