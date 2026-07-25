Kiiraay, la Patrie d’abord : Diomaye Faye dévoile les symboles et les ambitions de son nouveau parti politique

XALIMANEWS: Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé son nouveau parti politique, « Kiiraay, la Patrie d’abord », une formation qui se présente comme le rassemblement des « patriotes républicains » appelés à porter les aspirations profondes du peuple sénégalais. Au-delà de sa création, cette rencontre inaugurale a servi de cadre pour présenter les fondements idéologiques, les symboles et les ambitions de cette nouvelle force politique.

Les initiateurs de Kiiraay ont expliqué que le parti se veut un espace de dialogue, de rassemblement et de structuration autour d’un projet républicain fondé sur l’unité nationale, la participation citoyenne et la défense des intérêts supérieurs de la Nation. L’objectif affiché est de promouvoir une gouvernance inclusive où chaque citoyen trouve sa place dans la construction du Sénégal.

L’identité visuelle du parti repose sur trois symboles majeurs. Le premier est le parapluie, qui inspire le nom de la formation. Dans les traditions africaines et sénégalaises, il symbolise la protection, la solidarité et la prise en charge collective. Pour les responsables, il traduit la volonté de bâtir un parti capable de protéger tous les Sénégalais, sans distinction, tout en privilégiant le dialogue et la cohésion nationale.

Le deuxième symbole est le poing fermé, présenté comme l’expression de la force, de la détermination et de l’unité nationale. En son centre figure la carte du Sénégal, rappelant que les citoyens occupent une place centrale dans le projet politique, tandis que la République demeure au-dessus de toute autre considération.

Le troisième élément est la couronne de lauriers, symbole universel de victoire, de réussite, de sagesse et de gloire. Les dirigeants de Kiiraay ont rappelé qu’elle figure également sur les armoiries nationales, entourant le parchemin portant la devise du Sénégal. Ce symbole illustre, selon eux, l’ambition de conduire le pays vers une souveraineté renforcée et une réussite collective.

La souveraineté constitue d’ailleurs l’un des piliers du projet politique du nouveau parti. S’inscrivant dans la vision de l’Agenda Sénégal 2050, les responsables ont plaidé pour le renforcement de la souveraineté alimentaire, énergétique, économique et mémorielle. Pour appuyer cette orientation, ils ont cité une réflexion du professeur Cheikh Anta Diop, selon laquelle un peuple ne peut préserver son identité qu’en renouant avec son histoire et son héritage culturel, faisant de la culture un rempart face aux influences extérieures.

En conclusion, les responsables de Kiiraay, la Patrie d’abord ont lancé un appel à l’unité nationale, à la cohésion sociale et au dépassement des clivages politiques. Ils affirment que leur ambition est de contribuer à la consolidation de la souveraineté du Sénégal et au renforcement de la concorde nationale, en plaçant l’intérêt général au-dessus des intérêts partisans.