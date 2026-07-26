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Entre vente de cartes et bataille politique, Sonko reprend la parole

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XALIMANEWS: Le parti PASTEF – Les Patriotes du Sénégal poursuit sa campagne nationale de vente des cartes de membre à travers une tournée de son président, Ousmane Sonko, prévue ce dimanche 26 juillet 2026. Placée sous le slogan « Plus qu’une carte… », cette nouvelle étape conduira le leader du parti dans plusieurs localités, notamment Nioro, Kaolack, Fatick et Mbellacadiao.

Au-delà de la poursuite de la campagne d’adhésion, cette tournée intervient dans un contexte politique particulièrement suivi. Elle se tient quelques heures après le lancement de Kiiraay, la Patrie d’abord, le nouveau parti créé par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ancien compagnon de lutte et allié politique d’Ousmane Sonko.

Dans ce contexte inédit, les prises de parole du président de PASTEF sont particulièrement attendues. Les observateurs s’interrogent sur le ton qu’il adoptera et sur les éventuels messages qu’il adressera à ses militants concernant la nouvelle configuration politique, alors que les relations entre les deux anciens alliés alimentent le débat public depuis plusieurs semaines.

Cette tournée pourrait ainsi revêtir une portée dépassant la simple vente de cartes de membre, en offrant à Ousmane Sonko l’occasion de préciser la ligne politique de PASTEF face aux récents développements de la scène politique sénégalaise.

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