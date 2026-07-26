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Kiiraaye ou Kouthiraye : la révolution thérapeutique est en marche !

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Le marché politique sénégalais vient d’accueillir un nouveau produit miracle :Kiiraaye , commercialisé sous le nom scientifique de Kouthiraye.

Fruit de longues années de recherche en wakhalogie appliquée, ce remède a été élaboré par une équipe de spécialistes mondialement reconnus dans leur quartier : le professeur Abdou Rahmane, la docteure Aminata, éminente experte en pankologie politique, et l’incontournable docteur Tintin, dont la discrétion n’a d’égale que la modestie.

Selon la notice, Kouthiraye — littéralement « celui qui se masse avec » — est recommandé pour tous les sujets exposés aux effets secondaires du sonkisme aigu. Son principe actif, leKiiraaye , agit comme un puissant bouclier contre les critiques, les contradictions, les rappels de promesses et toute autre agression provenant de l’extérieur.

Des essais cliniques menés dans plusieurs plateaux de télévision ont démontré une efficacité remarquable contre les attaques des pestiférés, les crises de nerfs sur les réseaux sociaux et les poussées soudaines de mauvaise foi.

La date de péremption est clairement indiquée sur l’emballage : 31 décembre 2029. Au-delà, les laboratoires déclinent toute responsabilité quant aux effets observés.

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Les fabricants tiennent à préciser que Kouthiraye n’a strictement rien à voir avec les célèbres préparations du garabugarabu Cheikh Barra. Ici, il s’agit d’une technologie de pointe, adaptée aux exigences du combat politique moderne.

Le produit est distribué sur l’ensemble du territoire national, avec un centre stratégique situé à la Cité Keur Gorgui. Une extension de l’autorisation de vente est actuellement à l’étude, en attendant l’installation officielle du futur chef de quartier, annoncée pour janvier 2027, après la fermeture définitive du grand pâturage national.

Kouthiraye est également disponible dans plusieurs structures publiques, parapubliques et assimilées. On le retrouve aussi sur diverses plateformes médiatiques, notamment à public Sn de ADF, TFM et peut-être bientôt SenTV, sous réserve de l’accord du célèbre anticonformiste national.

Ce dernier commercialise déjà un produit concurrent particulièrement innovant : un système de géolocalisation capable de suivre un bébé jusque dans le ventre de sa mère. Une prouesse scientifique qui continue de fasciner la communauté internationale.

En attendant les résultats des prochaines études, les spécialistes recommandent une utilisation modérée de Kouthiraye, notamment chez les personnes allergiques à la contradiction, à l’autocritique ou au débat contradictoire.

Bienvenue à Kiiraaye , le médicament qui soigne tout… sauf les échéances électorales !

Avertissement :

Kouthiraye peut provoquer chez certains sujets des effets indésirables tels que :

Une confiance excessive dans les sondages imaginaires ;
Des démangeaisons à chaque apparition de Sonko ;
Une allergie chronique à la contradiction ;
Une tendance à confondre les plateaux de télévision avec des laboratoires de recherche.
En cas de persistance des symptômes après 2029, consultez immédiatement le peuple sénégalais.

Madere fall
USA 🇺🇸

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