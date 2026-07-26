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L’orchestre Jigeen Ni, cinq femmes qui réécrivent l’histoire de la musique sénégalaise

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XALIMANEWS: Premier orchestre entièrement féminin du Sénégal, Jigeen Ni s’est imposé comme l’une des formations les plus singulières de la scène musicale africaine. Né en 2018 de la vision du producteur et manager Samba Diaité, le groupe est bien plus qu’un projet artistique : il est devenu un symbole d’émancipation, de persévérance et de dépassement des stéréotypes.

À une époque où les femmes étaient encore rarement associées aux instruments de musique, Jigeen Ni a choisi de renverser les codes. Batterie, basse, piano, percussions, chant : les cinq musiciennes occupent toutes les places d’un orchestre avec une maîtrise qui force aujourd’hui le respect. Un pari audacieux qui semblait irréaliste aux yeux de beaucoup, mais qui s’est transformé en véritable succès.

Au cœur de cette aventure se trouve Khady Dieng, pianiste, chanteuse et directrice musicale, qui a contribué à façonner l’identité artistique du groupe. À ses côtés, Evora Vaz à la basse, Ndeye Cissé dite « Dou » aux percussions, Aïssatou Dieng à la batterie et Aminata Sarr, la benjamine au chant, composent une formation où chaque personnalité enrichit une vision collective portée par la passion de la musique.

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L’univers musical de Jigeen Ni puise ses racines dans les traditions sénégalaises et mandingues, tout en s’ouvrant au jazz, au funk, à l’Afro-fusion et à la world music. Cette richesse sonore accompagne un message clair : promouvoir la paix, le dialogue entre les cultures et la valorisation des femmes. Leur nom, qui signifie « Les Femmes » en wolof, résume à lui seul cette ambition.

Si le chemin n’a pas été sans obstacles, les musiciennes ont progressivement fait évoluer les mentalités. Longtemps considérées avec scepticisme, elles ont démontré, scène après scène, que leur présence relevait d’un véritable niveau d’exigence artistique. Aujourd’hui, leur plus grande fierté est de voir de jeunes filles leur confier qu’elles souhaitent apprendre un instrument après avoir assisté à leurs concerts.

Le rayonnement de Jigeen Ni dépasse désormais les frontières du Sénégal. Installé en résidence artistique en France, le groupe enchaîne concerts et festivals en Europe tout en préparant de nouvelles créations et des collaborations internationales destinées à faire rayonner davantage la musique sénégalaise.

Au-delà de leurs performances, les cinq artistes nourrissent une ambition plus large : transmettre. Elles souhaitent développer des programmes de formation pour encourager les jeunes filles à croire en leurs rêves et à s’imposer dans un univers encore largement masculin.

« Le talent n’a ni genre ni frontière », affirment-elles avec conviction. Une philosophie qui résume parfaitement l’esprit de Jigeen Ni, un orchestre qui ne joue pas seulement de la musique, mais porte aussi la voix des femmes sénégalaises sur les plus grandes scènes du monde, avec fierté, élégance et passion

PIDvito

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