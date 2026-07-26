Aujourd’hui, nous avons assisté avec tristesse à la création officielle du parti de Bassirou Diomaye Faye. Un acte qui ressemble fort à un reniement politique.

Rappelons-nous : au début de son mandat, le Président avait posé un acte fort et inédit dans notre jeune démocratie, en se départissant de toutes ses responsabilités partisanes pour se consacrer à sa charge de président de tous les Sénégalais. Aujourd’hui, il revient sur cet engagement.

Et le plus troublant, c’est le nom choisi : KIIRAAYE, qui signifie « protection » en wolof. Mais nous, Sénégalais, dans nos croyances profondes, ne trouvons de réconfort et de protection qu’en Allah le tout puissant. Alors de quoi devrions-nous avoir si peur pour qu’on nous impose ce « bouclier » ?

Cette tentative maladroite, contestable et manipulatrice de vouloir imposer coûte que coûte une bipolarisation de la vie politique entre deux clans :celui de BDF et celui de PROS est vaine. 2024 n’est pas loin, et les Sénégalais ne sont pas dupes.

Ceux qui portent aujourd’hui ce nouveau « bouclier » sont les mêmes qui, il n’y a pas si longtemps :

– présentaient le Pastef comme la solution pour un Sénégal émergent ;

– soutenaient les accusations sur la dette cachée, sans jamais en apporter la preuve ;

– plébiscitaient le PM Ousmane Sonko comme le meilleur depuis l’indépendance ;

– prônaient une politique nationaliste et une renégociation des contrats, principale cause de la crise que nous traversons aujourd’hui.

Alors je pose la question : KIIRAAY, contre qui ?

Si c’est contre le Pastef, jamais cette formation n’a franchi les limites de la justice. Elle croit en ses forces et en ses ressources humaines pour reconquérir démocratiquement le pouvoir.

Mais qui nous protégera, nous, contre vous : un conglomérat de néo-politiciens, de frustrés du système et de responsables recyclés de l’APR en perte de vitesse ? Une association contre-nature qui n’a qu’un seul moteur : survivre pour conserver le pouvoir.

Pendant ce temps, qui protège notre peuple ? Nos compatriotes, tournés vers le Grand Magal de Touba, déterminés à y répondre pieusement et à œuvrer pour sa réussite, font face à la dure réalité du quotidien. Pendant que la République se réunit pour bâtir un parti destiné à préserver ses propres intérêts.

Alors, qui sera notre KIIRAAYE contre eux ?

Demba Ndoye Thiam