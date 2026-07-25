Le Parlement défie l’Exécutif avec une nouvelle vague d’initiatives législatives

XALIMANEWS; L’Assemblée nationale semble déterminée à réaffirmer son rôle de contrôle de l’action publique. Après la décision du Conseil constitutionnel ayant invalidé la loi de révision constitutionnelle adoptée le 29 juin, les députés reviennent sur le devant de la scène avec une nouvelle série d’initiatives qui promettent d’alimenter le débat politique dans les prochaines semaines.

En déclarant recevables deux propositions de loi portant sur la déclaration de patrimoine du président de la République et sur les fonds secrets, ainsi que six demandes de commissions d’enquête parlementaire, le Bureau de l’Assemblée nationale envoie un signal clair : plusieurs dossiers jusque-là au cœur des controverses politiques pourraient désormais être examinés dans un cadre institutionnel.

Le choix des sujets n’a rien d’anodin. Les Total Return Swaps (TRS), les licences de pêche, le foncier, les exonérations fiscales ou encore le programme « Un étudiant, un ordinateur » figurent parmi les questions qui suscitent régulièrement des interrogations au sein de l’opinion. En décidant d’ouvrir la voie à d’éventuelles investigations parlementaires, les députés placent la transparence et la reddition des comptes au centre de leurs priorités.

Cette dynamique intervient dans un contexte politique particulier. L’échec de la précédente tentative de révision constitutionnelle aurait pu ralentir les ambitions législatives de la majorité. Au contraire, l’Assemblée semble vouloir explorer d’autres leviers pour exercer pleinement ses prérogatives de contrôle, tout en relançant le débat sur certaines réformes institutionnelles.

Reste désormais à savoir jusqu’où iront ces initiatives. Entre les impératifs de transparence, les enjeux politiques et les équilibres institutionnels, les prochaines semaines pourraient donner lieu à des confrontations parlementaires majeures. Une chose est certaine : les dossiers sensibles sont de retour au cœur de l’agenda politique, et les débats qui s’annoncent pourraient peser sur la suite du quinquennat.

Au-delà des annonces, c’est désormais la capacité des commissions d’enquête à produire des résultats concrets et des recommandations crédibles qui sera observée. Car, dans une démocratie, le contrôle parlementaire ne se mesure pas seulement au nombre d’initiatives engagées, mais aussi à leur impact sur la gouvernance publique et la confiance des citoyens.