Actualites

Fonction publique : au-delà des règles, la question du management humain

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Dans l’administration publique, le respect des obligations professionnelles demeure une exigence non négociable. Discipline, rigueur et conformité aux règles structurent l’action administrative et garantissent le bon fonctionnement des institutions. Pourtant, réduire le management à une simple application mécanique des textes pose aujourd’hui question.

Le débat a été récemment relancé à la suite de l’envoi de 179 demandes d’explication au lendemain du Grand Magal, l’un des événements religieux les plus importants du Sénégal. Si, sur le plan formel, la réglementation a été respectée, de nombreuses voix s’interrogent sur la prise en compte du contexte social et religieux dans cette décision.

Car manager, ce n’est pas seulement faire appliquer des règles. C’est aussi savoir apprécier les situations, mesurer les enjeux humains et faire preuve de discernement. Dans un environnement marqué par des réalités culturelles fortes, l’exercice de l’autorité exige une lecture fine du contexte.

De plus en plus, les experts en gouvernance mettent en avant le concept de management émotionnel. Celui-ci repose sur la capacité du dirigeant à maîtriser ses propres émotions tout en tenant compte de celles de ses collaborateurs. Il s’agit d’un levier essentiel pour prendre des décisions équilibrées, fondées non sur la réaction immédiate, mais sur une analyse lucide et posée.

DEPECHES

Lutte contre le Tabac : la Côte d’Ivoire prend une décision historique qui pourrait inspirer toute l’Afrique
Visite inopinée du ministre de la Justice à la Maison d’arrêt de Rebeuss : focus sur les conditions de détention
Me Moussa Sarr à Rebeuss en pleine soirée : les raisons d’une visite surprise
À Touba, le ministre de l’Intérieur porte le message de Diomaye : « La paix pour bâtir un Sénégal prospère »

Dans ce cadre, l’épisode des demandes d’explication soulève une interrogation de fond : l’administration peut-elle se permettre d’ignorer les réalités socioculturelles au nom d’une stricte application des règles ? Pour certains observateurs, une telle approche risque d’installer un climat de tension et de démotivation au sein des équipes.

L’autorité, en effet, ne se mesure pas au nombre de sanctions prononcées. Elle se construit dans la capacité à concilier fermeté et compréhension. Un manager efficace est celui qui sait maintenir l’exigence tout en intégrant une dimension humaine dans ses décisions.

À l’heure où les organisations publiques sont appelées à se moderniser, cette réflexion apparaît essentielle. Le défi n’est pas d’opposer règles et humanité, mais de les articuler intelligemment. Car, au-delà des procédures, c’est la qualité du leadership qui détermine la performance et la cohésion des équipes.

Comme le souligne Aly Ngouille Sarr, « l’autorité ne s’exige pas, elle se consent ». Une formule qui résume, à elle seule, l’équilibre subtil entre pouvoir et légitimité dans l’exercice du management public.

Share This Article
Previous Article Déclaration de patrimoine : l’OFNAC fait le point et annonce la publication imminente des listes
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

CelebritesXalima TV

Positive Black Soul – PBS 37

By
Xalima
Xalima TV

Enquête : dans la tête des hauts potentiels intellectuels

By
Xalima
Xalima TV

Les 5 Habitudes qui Transforment un CERVEAU DISPERSÉ en un CERVEAU IMPARABLE

By
Xalima
Xalima TV

Comment Rester fort quand tout s’effondre (Serigne Sam Mbaye)

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Actualites

Le gouvernement lance un réseau d’experts pour renforcer l’action publique

A la UneActualites

Magal de Touba : l’État promet investissements et vigilance routière

ActualitesSociete

Contre toute attente, l’APR et Pastef se retrouvent sur un même combat

ActualitesSociete

Transhumance politique : l’APR réclame la perte automatique du mandat des élus qui changent de parti

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Équipe du Sénégal : la FSF affine sa liste de sélectionneurs, Patrick Vieira, Omar Daf et Hervé Renard en tête

Sports

AOÛT, LE MOIS DE TOUS LES VERDICTS POUR LE FOOTBALL SÉNÉGALAIS

Sports

Football sénégalais : un accord trouvé entre la FSF et Patrick Vieira, en attente de clarification du dossier Pape Thiaw

A la Une Sports

‎CAN féminine 2026 : le Sénégal quitte la compétition, le Maroc et l’Algérie en quarts

A la Une Sports

Refus de paiement des émoluments de Pape Thiaw : l’État renvoie la facture à la FSF