Fonction publique : au-delà des règles, la question du management humain

Dans l’administration publique, le respect des obligations professionnelles demeure une exigence non négociable. Discipline, rigueur et conformité aux règles structurent l’action administrative et garantissent le bon fonctionnement des institutions. Pourtant, réduire le management à une simple application mécanique des textes pose aujourd’hui question.

Le débat a été récemment relancé à la suite de l’envoi de 179 demandes d’explication au lendemain du Grand Magal, l’un des événements religieux les plus importants du Sénégal. Si, sur le plan formel, la réglementation a été respectée, de nombreuses voix s’interrogent sur la prise en compte du contexte social et religieux dans cette décision.

Car manager, ce n’est pas seulement faire appliquer des règles. C’est aussi savoir apprécier les situations, mesurer les enjeux humains et faire preuve de discernement. Dans un environnement marqué par des réalités culturelles fortes, l’exercice de l’autorité exige une lecture fine du contexte.

De plus en plus, les experts en gouvernance mettent en avant le concept de management émotionnel. Celui-ci repose sur la capacité du dirigeant à maîtriser ses propres émotions tout en tenant compte de celles de ses collaborateurs. Il s’agit d’un levier essentiel pour prendre des décisions équilibrées, fondées non sur la réaction immédiate, mais sur une analyse lucide et posée.

Dans ce cadre, l’épisode des demandes d’explication soulève une interrogation de fond : l’administration peut-elle se permettre d’ignorer les réalités socioculturelles au nom d’une stricte application des règles ? Pour certains observateurs, une telle approche risque d’installer un climat de tension et de démotivation au sein des équipes.

L’autorité, en effet, ne se mesure pas au nombre de sanctions prononcées. Elle se construit dans la capacité à concilier fermeté et compréhension. Un manager efficace est celui qui sait maintenir l’exigence tout en intégrant une dimension humaine dans ses décisions.

À l’heure où les organisations publiques sont appelées à se moderniser, cette réflexion apparaît essentielle. Le défi n’est pas d’opposer règles et humanité, mais de les articuler intelligemment. Car, au-delà des procédures, c’est la qualité du leadership qui détermine la performance et la cohésion des équipes.

Comme le souligne Aly Ngouille Sarr, « l’autorité ne s’exige pas, elle se consent ». Une formule qui résume, à elle seule, l’équilibre subtil entre pouvoir et légitimité dans l’exercice du management public.