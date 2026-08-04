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Déclaration de patrimoine : l’OFNAC fait le point et annonce la publication imminente des listes

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L’Office national de Lutte contre la Corruption (OFNAC) a rendu public un communiqué relatif à la situation des déclarations de patrimoine, marquant une étape importante dans l’application de la loi sur la transparence des biens des assujettis.

Selon l’institution, un afflux significatif de dossiers a été enregistré dans les jours précédant la date limite fixée au 31 juillet 2026. L’OFNAC salue cette mobilisation, qu’elle considère comme une prise de conscience notable des personnes concernées quant à leurs obligations légales.

Toutefois, l’Office rappelle que ces déclarations ne se limitent pas à un simple dépôt administratif. Conformément à la législation en vigueur, chaque dossier fera l’objet d’un contrôle de conformité rigoureux avant toute validation. À ce stade, l’ensemble des déclarations reçues est en cours d’enregistrement et de vérification.

Dans cette dynamique, l’OFNAC annonce que la liste provisoire des personnes ayant effectivement déclaré leur patrimoine, ainsi que celle des assujettis défaillants, sera publiée à partir du 10 août 2026. Cette publication interviendra dans le respect des dispositions légales encadrant la transparence et la reddition des comptes.

L’institution précise également qu’une liste définitive sera rendue publique à l’issue du processus complet de contrôle, d’authentification et de validation des données.

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Enfin, un point de presse est prévu dans les locaux de l’OFNAC à Dakar pour accompagner la publication des listes provisoires et apporter des éclaircissements supplémentaires à l’opinion publique.

À travers cette démarche, l’OFNAC réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption au Sénégal.

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