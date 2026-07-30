Transhumance politique : l’APR réclame la perte automatique du mandat des élus qui changent de parti

XALIMANEWS: L’Alliance pour la République (APR) hausse le ton contre ce qu’elle qualifie de « débauchage » d’élus locaux dans le cadre de la mise en place du nouveau parti présidentiel. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, le Secrétariat exécutif national (SEN) du parti estime que cette pratique constitue une « profonde altération de la volonté populaire » exprimée dans les urnes.

Selon l’APR, les électeurs n’accordent pas uniquement leur confiance à des individus, mais également à un projet politique, à une vision et à des engagements portés par une formation politique. Le parti considère ainsi qu’un élu qui change de camp en cours de mandat, sans solliciter à nouveau le suffrage des citoyens, détourne le sens du vote populaire.

Pour l’ancienne formation au pouvoir, la transhumance politique dépasse le simple choix individuel. Elle représente, selon elle, une rupture du pacte démocratique en vidant le vote de sa substance et en transformant le mandat électif en un « patrimoine individuel » susceptible d’être négocié au gré des intérêts politiques.

L’APR dénonce également le fait que cette pratique soit, selon elle, encouragée par le pouvoir actuel. Elle estime que l’organisation de ces ralliements permet de fabriquer artificiellement des majorités politiques grâce aux moyens de l’État, plutôt que de refléter une véritable adhésion populaire.

Face à cette situation, le parti de l’ancien président Macky Sall appelle à une réforme du statut des élus. Il propose que tout élu local quittant volontairement le parti sous les couleurs duquel il a été élu perde automatiquement son mandat, sauf dans le cas des élus indépendants, afin qu’un nouveau scrutin permette aux électeurs de confirmer ou non leur confiance.

En conclusion, l’APR affirme qu’elle restera mobilisée pour défendre « l’éthique républicaine, la sincérité du suffrage et le respect absolu de la volonté populaire », qu’elle considère comme les fondements essentiels de toute démocratie.