Contre toute attente, l’APR et Pastef se retrouvent sur un même combat

XALIMANEWS: Longtemps opposés sur presque tous les sujets de la vie politique nationale, l’Alliance pour la République (APR) et Pastef semblent aujourd’hui converger sur une question majeure : la lutte contre la transhumance politique des élus locaux.

Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, l’APR a dénoncé avec la plus grande fermeté le débauchage des élus locaux — maires, conseillers municipaux, conseillers départementaux et présidents de conseil départemental — qu’elle attribue au processus de mise en place du nouveau parti présidentiel.

Selon l’ancien parti au pouvoir, cette démarche, présentée comme un simple réalignement politique, constitue en réalité une profonde altération de la volonté populaire exprimée dans les urnes.

Une position qui rejoint celle défendue depuis plusieurs mois par le chargé de communication de Pastef, Amadou Ba, partisan d’une réforme visant à mettre fin à la transhumance politique des élus.

Réagissant au communiqué de l’APR, l’ex ministre a déclaré :

« L’APR me rejoint sur la proposition de loi visant à déchoir tout maire qui quitte son parti afin de mettre fin à la transhumance politique, qu’elle juge aujourd’hui immorale et contraire au pacte républicain. Je propose solennellement aux députés de l’APR de porter eux-mêmes cette proposition de loi, et nous les soutiendrons lors du vote. »

Cette sortie met en lumière un rapprochement inattendu entre deux formations politiques habituellement irréconciliables. Si leurs divergences demeurent profondes, elles semblent désormais partager une même volonté de revoir les règles encadrant la fidélité des élus au mandat que leur ont confié les électeurs.

PIDvito