ÉDITORIAL ​ Positive Black Soul, 37 ans d’histoire : La victoire de la dignité sur le bruit des réseaux

Il est des dates qui s’inscrivent en lettres d’or dans le grand livre de la culture continentale sans qu’on n’en saisisse immédiatement la portée historique. Le 11 août 1989 appartient à cette catégorie d’instants suspendus. Ce soir-là, à Dakar, deux jeunes hommes que tout aurait pu opposer décident d’asseoir leur rivalité de quartier autour d’un ataya. D’un côté, Didier Awadi, figure de proue du Syndicate d’Amitié 2 ; de l’autre, Amadou Barry, alias Duggy Tee, tête d’affiche des King MCs de Liberté 6. Entre deux écoutes de cassettes importées, les deux adolescents découvrent qu’ils partagent le même panthéon intellectuel de Cheikh Anta Diop à Amadou Hampâté Bâ et la même ambition pour le développement de l’Afrique.

​Cette nuit-là naît Positive Black Soul (PBS). Dès sa genèse, PBS ne s’impose pas seulement comme une formation musicale, mais comme une contre proposition sociétale.



​La genèse d’un mythe :

De l’underground dakarois aux scènes internationales

​Tout s’accélère au début des années 1990. En pionniers visionnaires, Awadi et Duggy Tee inventent le Sénérap : une fusion audacieuse où le verbe acéré du hip hop américain et francophone vient épouser la scansion du mbalax, les roulements du tama et la profondeur du sabar. Dans cet effort d’enracinement et d’ouverture, ils s’inspirent des grands aînés de la musique sénégalaise, à l’image d’Ismaël Lô, dont la capacité à marier les traditions locales aux sonorités internationales et à porter un discours socialement engagé sert de boussole artistique au duo.



​1992, la bascule : Invité en première partie de la tournée sénégalaise de MC Solaar, le duo livre une prestation d’une telle intensité qu’il sidère les producteurs parisiens. La machine est lancée et les collaborations majeures s’enchaînent.

​1994 constitue le grand tournant international : le géant de la musique afro folk Baaba Maal invite PBS à collaborer sur son album emblématique Firin’ in Fouta.

Cette rencontre décisive agit comme un puissant tremplin : impressionné par leur talent, Baaba Maal présente le duo au mythique producteur Chris Blackwell. Cette démarche permet au groupe de signer chez Island Mango (le label historique de Bob Marley), propulsant définitivement PBS sur la scène mondiale.



​1994-1996, l’onde de choc Boul Faale : Alors que la dévaluation du franc CFA de 1994 plonge la jeunesse dans l’amertume, PBS publie sa cassette Boul Faale (« Ne t’en fais pas Trace ta route »). Ce n’est plus un succès discographique, c’est un soulèvement culturel. Le mouvement Boul Faale façonne une posture : le refus de la résignation, l’entrepreneuriat de soi et la fierté panafricaine. L’impact est tel qu’en 1996, le président Abdou Diouf lui-même convoque le duo au Palais de la République, où les deux rappeurs se font les interprètes intransigeants des souffrances de la rue.

​Durant plus d’une décennie, marquée par des jalons discographiques comme Salaam (1995) ou Run Cool (2001), PBS porte le drapeau sénégalais sur tous les continents, devenant l’ambassadeur incontesté d’une Afrique décomplexée et maîtresse de son récit.



​Le temps des épreuves : L’usure du pouvoir musical et la traversée du désert

​Le passage à la maturité n’échappe pas aux tourments des grands duos de l’histoire de la musique. Au lendemain de l’aventure internationale New York Paris Dakar au début des années 2000, les tensions accumulées, les exigences des majors et les divergences d’ego finissent par altérer l’alliage.

​Pendant plus d’une décennie, l’aventure commune est mise en demeure. Didier Awadi fonde le Studio Sankara, affine son profil de producteur et d’intellectuel engagé, tandis que Duggy Tee développe sa trajectoire solo. Si la rupture s’effectue sans éclat spectaculaire, elle laisse un vide immense dans le paysage musical sénégalais, rapidement investi par une nouvelle vague d’artistes biberonnés aux règles de l’industrie naissante.



​Il aura fallu attendre 2014 et le single symbolique We Back Again pour que la hache de guerre soit définitivement enterrée, scellant la promesse de retrouvailles sur le terrain de l’exigence scénique.

​L’été 2026 : La mécanique d’une célébration historique

​Alors que le groupe aborde le cap de ses 37 ans d’existence, l’annonce d’un grand concert de célébration au Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose à Dakar est abordée avec une rigueur managériale rare dans le paysage culturel local.

​Une préparation tirée au cordeau : Dès la conférence de presse du 22 juillet, le plan de communication déployé par le management de PBS témoigne d’un professionnalisme sans faille. Pas de fausses promesses, un rétroplanning rigoureux et une campagne visuelle mettant en valeur la mémoire du hip-hop africain.

​La reconnaissance de la Nation : Couronnement institutionnel d’une vie de combat, Didier Awadi et Duggy Tee sont élevés quelques jours avant le show au rang d’Officiers dans l’Ordre National du Lion. L’État du Sénégal vient ainsi reconnaître que le rap n’est pas une sous-culture, mais un pilier du patrimoine national.



​Le triomphe de la scène : Le soir de l’événement, le Grand Théâtre affiche complet. Devant une salle chauffée à blanc réunissant trois générations de mélomanes, le duo livre un récital de plus de deux heures. L’interprétation des classiques s’accompagne d’hommages poignants aux compagnons de route disparus et de prises de parole au cordeau. Awadi rappelle que « le hip-hop n’est pas l’insulte ni le mépris, mais la rigueur et le travail », tandis que Duggy Tee dédie leur médaille au peuple sénégalais.



​Le naufrage des censeurs : Quand le travail terrasse le buzz

​Le triomphe de PBS prend une résonance d’autant plus singulière qu’il s’est accompli au terme d’une tentative avortée de déstabilisation médiatique. Autour de la date du concert, le petit théâtre des réseaux sociaux s’est agité pour tenter d’opposer à la légende une forme de contestation artificielle.

​D’un côté, le jeune rappeur BM Jaay, engagé dans une programmation concurrente le même soir, a cherché à alimenter une rivalité générationnelle. Mais la réalité du terrain marquée pour son événement par des retards d’organisation, des délocalisations impromptues et des faiblesses techniques a cruellement rappelé la frontière qui sépare l’amateurisme des exigences du haut niveau.

​De l’autre, l’activiste numérique Mollah Morgun, coutumier de la surenchère verbale et des attaques ad hominem sur TikTok et YouTube, a tenté d’instrumentaliser cette friction pour salir la figure de Didier Awadi. Cette stratégie de la bave s’est heurtée à un mur d’indifférence républicaine. En refusant de s’abaisser au niveau de la polémique stérile, Awadi et Duggy Tee ont administré la plus cuisante des leçons : face à 37 ans d’histoire, d’engagements documentés et de rayonnement international, le bruit des algorithmes ne pèse rien.



​Épilogue : La leçon de PBS à la jeunesse africaine

​Au-delà de la performance artistique, la célébration des 37 ans de Positive Black Soul laisse une empreinte durable dans la conscience collective. Elle rappelle aux jeunes créateurs du continent qu’une carrière ne se bâtit ni sur les clashs éphémères, ni sur la recherche compulsive du buzz, mais sur la constante recherche de l’excellence, le respect des aînés et l’ancrage dans les réalités de son peuple.

​Trente-sept ans après cette fameuse nuit d’août 1989, Didier Awadi et Duggy Tee demeurent debout. Ils n’occupent pas seulement la scène : ils occupent l’Histoire.