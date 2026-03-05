DepechesInternational

Sénégal : les zones d’ombre d’une affaire de pédocriminalité impliquant un diplomate français

XALIMANEWS: Une affaire particulièrement troublante refait surface et continue de susciter de nombreuses interrogations selon Libération repris par xalima. Avant l’arrestation de Pierre Robert en France et la détention de Julien Weynachter au Sénégal, un autre nom avait déjà attiré l’attention des enquêteurs : celui de Frédéric Coudon, aujourd’hui âgé de 63 ans.

Selon la même source, cet agent du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères avait été interpellé le 12 avril 2022 à l’aéroport de Roissy. Au moment des faits, il occupait les fonctions d’administrateur du Système et du Réseau à l’ambassade de France au Sénégal. Son arrestation avait rapidement pris une dimension internationale en raison de la nature des accusations portées contre lui.

Les investigations menées par les autorités auraient permis la découverte de nombreux fichiers à caractère pédocriminel dans ses appareils électroniques. Les enquêteurs auraient également procédé à la saisie de deux unités centrales dans son appartement situé à Dakar, lesquelles contiendraient d’autres contenus compromettants. Ces découvertes ont renforcé les soupçons des enquêteurs et ouvert la voie à une enquête de grande ampleur.

D’après les éléments évoqués dans le dossier, les faits présumés ne se limiteraient pas au territoire sénégalais. Des actes auraient été commis dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, au Gabon, en Roumanie, en Tunisie ainsi qu’en France, notamment à Strasbourg, Paris et Bordeaux. Cette dimension internationale rend l’affaire encore plus complexe et sensible.

Au total, sept chefs d’inculpation pèseraient contre le mis en cause. Parmi eux figurent des accusations de conversations en ligne avec des mineurs, l’utilisation de faux profils pour approcher des enfants sur internet, la réception de contenus pédocriminels ainsi que l’utilisation présumée de caméras espion pour photographier des mineurs à leur insu.

Malgré la gravité des faits évoqués, le dossier reste entouré d’un certain silence. Depuis les premières révélations, peu d’informations ont filtré officiellement, ce qui alimente les interrogations et les spéculations.

