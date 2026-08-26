Lansana Gagny Sakho accuse Sonko d’une logique de sabotage de l’action gouvernementale

Au Sénégal, les critiques contre Ousmane Sonko se poursuivent après la fin de son passage à la Primature. Le 22 mai 2026, Bassirou Diomaye Faye l’a limogé de son poste de Premier ministre. Sonko a ensuite retrouvé son siège de député avant d’être élu président de l’Assemblée nationale.

Invité de l’émission dominicale « OPINION », diffusée sur Walf TV, Dr. Lansana Gagny Sakho a attaqué l’ancien chef du gouvernement. Les propos de Lansana Gagny Sakho sur Sonko portent notamment sur l’utilisation de fonds destinés aux réfugiés de la Casamance pour l’achat de véhicules, une pratique qu’il a jugée immorale. Ces déclarations ont été rapportées en exclusivité par « exclusif ».

Le président du Conseil d’administration de l’APIX, également présenté comme membre fondateur de Kiiray – Les Patriotes Républicains, accuse l’ancien Premier ministre d’avoir été un manipulateur pris à son propre piège. Il affirme que Sonko croyait Bassirou Diomaye Faye réduit à un rôle honorifique, avant de mesurer l’autorité du chef de l’État.

Selon lui, le premier gouvernement de la troisième alternance aurait dû être limité à un an. Il estime que cette équipe, dirigée par Ousmane Sonko, avait rapidement montré ses limites et réclame un bilan de la période 2024-2026 passée à la Primature.

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