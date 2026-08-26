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DPG : Ahmadou Al Aminou Lo attendu à l’Assemblée nationale le 1er septembre

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Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo sera devant l’Assemblée nationale le mardi 1er septembre 2026 pour prononcer sa Déclaration de politique générale (DPG), a annoncé la Primature à travers ses services de communication.

Cette intervention constituera une étape majeure de la nouvelle séquence politique ouverte avec sa nomination à la tête du gouvernement. Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo, âgé de 60 ans, a été nommé Premier ministre le 25 mai 2026 par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en remplacement d’Ousmane Sonko, désormais président de l’Assemblée nationale.

Économiste de formation, Ahmadou Al Aminou Lo est membre du gouvernement depuis avril 2024. Il a d’abord occupé les fonctions de ministre, secrétaire général du Gouvernement, avant d’être nommé ministre d’État chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».

Une feuille de route attendue par les députés

Devant les députés, le chef du gouvernement devra présenter les grandes orientations de son action et préciser les priorités de son équipe pour les prochaines années. Cette DPG sera particulièrement scrutée, dans un contexte marqué par de fortes attentes autour de la mise en œuvre des politiques publiques et de l’Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ».

Au-delà de la présentation des orientations gouvernementales, l’exercice permettra également aux parlementaires d’interroger le Premier ministre sur les choix économiques, sociaux et institutionnels de son gouvernement.

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Un exercice constitutionnel

La Déclaration de politique générale constitue un rendez-vous républicain consacré par la Constitution. Elle permet au chef du gouvernement de présenter devant la représentation nationale sa feuille de route et les principales actions qu’il entend mener au cours de son mandat.

Le 1er septembre, Ahmadou Al Aminou Lo sera donc attendu dans l’hémicycle pour exposer sa vision et détailler les priorités de son gouvernement. Une intervention qui devrait retenir l’attention de la classe politique et de l’opinion publique, à l’heure où les attentes sont nombreuses sur la concrétisation des engagements pris par les autorités.

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