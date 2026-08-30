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‎Éliminatoires Mondial 2027 : DeSagana Diop salue la force du collectif après la victoire contre l’Angola

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L’entraîneur de l’équipe nationale masculine de basket du Sénégal, DeSagana Diop, a salué la “performance collective” de ses joueurs après la victoire remportée samedi contre l’Angola (84-82), soulignant  l’apport du banc et le retour en forme du capitaine de l’équipe, Brancou Badio.

‎“Je suis satisfait du collectif. Tout le monde a contribué à cette victoire”, a-t-il déclaré en conférence de presse, à l’issue de la rencontre.  ‎Le technicien sénégalais a notamment souligné  la bonne prestation de plusieurs joueurs, dont Papa Moustapha Diop, ainsi que l’apport d’Ibrahima Fall-Faye et de Jean-Jacques Boissy.

DeSagana Diop s’est également félicité du retour de son capitaine, présenté comme le meilleur joueur de l’équipe, après sa contre-performance lors de la précédente rencontre. Il a inscrit lors de ce match 24 points devenant meilleur marqueur sénégalais dans cette rencontre.

‎“C’est un gars (Badio) qui travaille tous les jours et tous les joueurs étaient prêts pour ce match. Nous avons joué contre une bonne équipe de l’Angola”, a-t-il souligné.

‎Conscient de la qualité de l’adversaire, le sélectionneur estime que le Sénégal doit désormais rapidement tourner la page et se concentrer sur son prochain rendez-vous face au Mali, prévu dimanche à 18h30mn , pour le dernier match de cette fenêtre.

‎Le Sénégal devra se méfier d’une sélection malienne qui l’avait éliminé en demi-finale de la dernière édition de l’AfroBasket.

‎ “Ce sera un match difficile”, a soutenu Diop, notant que l’essentiel est de rester de concentrer et de ne jamais renoncer, malgré la pression liée au fait de jouer à domicile.

‎“ C’est bien de jouer chez soi, mais il y a souvent de la pression. Il faut avoir la tête sur les épaules et continuer à travailler”, a-t-il dit.

‎De son côté, le pivot sénégalais Atoumane Diagne,  auteur de 15 points dans le match, a insisté sur la nécessité de rebondir après la défaite concédée face à l’Égypte.

‎“Nous avions eu très mal après notre défaite contre l’Égypte. On se devait de revenir et maintenant nous allons rester concentrés pour le match contre le Mali demain”, a-t-il déclaré.

‎Diagne considère cette rencontre contre l’Angola comme une source de motivation supplémentaire en vue du prochain match.

“L’Angola est une équipe qui te pousse à donner plus. Si je dois sortir la même performance qu’aujourd’hui, je le ferai, sinon plus”, a-t-il assuré.

aps.sn

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