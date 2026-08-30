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JOJ 2026: Bassirou Diomaye Faye réceptionne le village olympique

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 Le chef de l’Etat, Bassirou Diomaye Faye, a procédé samedi, à la réception officielle du village olympique des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), a constaté l’APS.

‎A son arrivée au campus social de l’Université Amadou Mokhtar Mbow de Diamniadio, le président Faye a été accueilli par les ministres des Infrastructures Dethié Fall, de l’Enseignement supérieur Boubacar Camara, le président du Comité d’organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse (COJOJ) Mamadou Diagna Ndiaye, entre autres.

Il a ensuite visité  les pavillons destinés à l’hébergement des athlètes des JOJ pendant la durée des compétitions.

A la suite de cette étape au village olympique, le président Faye doit procéder à la réception officielle du Centre équestre de la Gendarmerie à Diamniadio.

Les épreuves Équestre des JOJ vont se dérouler dans cet édifice au Centre équestre de la Gendarmerie.

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Les JOJ Dakar 2026 vont se dérouler du 31 octobre au 13 novembre. Il s’agira des premiers JOJ organisés en Afrique, avec la participation de 2 700 athlètes engagés dans une vingtaine de disciplines sportives.

“L’Afrique accueille, Dakar célèbre” est le slogan des olympiades de la jeunesse.

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