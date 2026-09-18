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‎Arrivée à Dakar du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale Patrick Vieira

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 Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de football A, Patrick Vieira est arrivé jeudi en début de soirée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).

‎Patrick Vieira a été accueilli par des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et les trois groupes de supporters des Lions, à savoir le 12- ème Gainde, ”Allez Casa” et ” Lébougui”.

‎Patrick Vieira est accompagné par des membres de son staff et d’autres qui sont de l’ancien attelage de l’équipe nationale.

‎Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A de football sera présenté officiellement, vendredi, à 10h30, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor.

‎Au cours de cette cérémonie, le sélectionneur national rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale de septembre.

‎Les Lions vont affronter, le vendredi 25 septembre, le Mozambique, au Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.

‎Les champions d’Afrique vont livrer un deuxième match face à l’Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d’Amhara (Éthiopie).

‎Les Lions vont disputer un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille (France), face aux Comores.

aps.sn

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