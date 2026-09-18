‎Arrivée à Dakar du nouveau sélectionneur de l’équipe nationale Patrick Vieira

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale de football A, Patrick Vieira est arrivé jeudi en début de soirée à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD).
Patrick Vieira a été accueilli par des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) et les trois groupes de supporters des Lions, à savoir le 12- ème Gainde, ”Allez Casa” et ” Lébougui”.
Patrick Vieira est accompagné par des membres de son staff et d’autres qui sont de l’ancien attelage de l’équipe nationale.
Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale A de football sera présenté officiellement, vendredi, à 10h30, dans la salle de conférence de presse du Stade Léopold Sédar Senghor.
Au cours de cette cérémonie, le sélectionneur national rendra publique la liste officielle des joueurs convoqués pour la prochaine fenêtre internationale de septembre.
Les Lions vont affronter, le vendredi 25 septembre, le Mozambique, au Estádio Nacional do Zimpeto de Maputo, pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027.
Les champions d’Afrique vont livrer un deuxième match face à l’Éthiopie, le mardi 29 septembre 2026, au Bahir Dar Stadium, région d’Amhara (Éthiopie).
Les Lions vont disputer un match amical international, le dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille (France), face aux Comores.
aps.sn