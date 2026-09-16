Patrick Vieira entre officiellement en scène : le nouveau patron des Lions face à la presse

Un mois après sa nomination à la tête de l’équipe nationale A du Sénégal, Patrick Vieira va officiellement prendre la parole. Le nouveau sélectionneur des Lions sera présenté à la presse ce vendredi 18 septembre à Dakar, lors d’une cérémonie prévue à 10h30 GMT dans la salle de conférence du stade Léopold Sédar Senghor. Un rendez-vous très attendu, qui marquera le véritable début de son mandat et au cours duquel l’ancien international français dévoilera également sa première liste de joueurs convoqués.

Une première sortie très attendue

La Fédération sénégalaise de football a officiellement confirmé la présentation de Patrick Vieira après plusieurs semaines d’attente depuis l’annonce de sa nomination. Pour le technicien, cette rencontre avec les médias sénégalais constituera sa première grande sortie publique dans ses nouvelles fonctions.

Mais au-delà de la présentation officielle, c’est surtout la première liste du nouveau sélectionneur qui retiendra l’attention. Elle permettra d’observer ses premiers choix, notamment la place accordée aux cadres de la Tanière, les éventuels nouveaux visages et la manière dont il entend préparer la suite du cycle international.

Après une carrière exceptionnelle comme joueur, marquée notamment par un titre de champion du monde en 1998 et un titre de champion d’Europe en 2000 avec la France, Vieira s’apprête ainsi à vivre une nouvelle expérience : celle de sélectionneur d’une équipe nationale. Né à Dakar, il revient cette fois dans son pays d’origine avec la responsabilité de diriger les Lions.

Trois rendez-vous pour commencer

Patrick Vieira ne bénéficiera pas d’une longue période d’observation. Sa première liste sera immédiatement confrontée à un calendrier chargé.

Le Sénégal se déplacera d’abord au Mozambique, le vendredi 25 septembre, pour affronter les Mambas au stade national du Zimpeto, à Maputo, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2027.

Quatre jours plus tard, les Lions prendront la direction de l’Éthiopie. Le rendez-vous est fixé au mardi 29 septembre au Bahir Dar Stadium, dans la région d’Amhara, toujours pour les qualifications de la CAN 2027.

La séquence se terminera par une rencontre amicale contre les Comores, le dimanche 4 octobre, à l’Orange Vélodrome de Marseille.

Trois matches en quelques jours : deux rencontres officielles et un match amical qui offriront au nouveau sélectionneur ses premières occasions de mettre en œuvre ses choix.

Quels choix pour Vieira ?

La principale interrogation concerne désormais la composition de son premier groupe. Patrick Vieira devra rapidement définir les joueurs sur lesquels il souhaite s’appuyer, tout en tenant compte de l’expérience accumulée par la génération actuelle et de la nécessité de préparer progressivement l’avenir.

La publication de cette première liste donnera donc un premier aperçu de ses orientations. Les observateurs attendront notamment de voir si le nouveau sélectionneur privilégie la continuité ou introduit de nouveaux profils dans la Tanière.

Après la publication de la liste, Patrick Vieira échangera avec les représentants des médias. Cette conférence sera également l’occasion pour lui d’expliquer ses choix et de présenter ses premières orientations à la tête de la sélection.

Un nouveau chapitre pour les Lions

L’arrivée de Patrick Vieira intervient après la fin du mandat de Pape Thiaw et ouvre une nouvelle étape pour la sélection sénégalaise. Le nouveau sélectionneur hérite d’un groupe disposant d’une importante expérience internationale et devra rapidement trouver ses marques.

Vendredi, au stade Léopold Sédar Senghor, il ne s’agira donc plus seulement d’officialiser une nomination. Patrick Vieira présentera sa première liste, répondra aux questions de la presse et donnera les premiers éléments de sa méthode.

À partir de ce moment, les paroles laisseront progressivement place au terrain. Quelques jours plus tard, à Maputo, commencera véritablement l’ère Patrick Vieira avec les Lions.