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Grand Bal 2026 : la Guinée mise à l’honneur par Youssou Ndour à Paris

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C’est désormais officiel. La Guinée sera mise à l’honneur lors de la prochaine édition du Grand Bal de Youssou Ndour, prévue le samedi 17 octobre 2026 à l’Accor Arena de Paris-Bercy.

L’annonce a été faite par le Premier ministre guinéen lui-même, qui a salué l’initiative de la star sénégalaise de consacrer une place particulière à la Guinée lors de ce rendez-vous musical devenu incontournable de la diaspora africaine.

« C’est avec un réel plaisir que la Guinée accueille la mégastar internationale de la musique, Youssou Ndour. À l’occasion du Grand Bal, qu’il organise depuis 25 ans à Paris, la Guinée sera mise à l’honneur à travers sa culture, son histoire et ses efforts de transformation », a déclaré le chef du gouvernement.

Une célébration qui dépasse la musique

Pour le Premier ministre, cette initiative va bien au-delà d’un simple rendez-vous musical. Elle constitue une occasion de promouvoir l’image et le patrimoine de la Guinée auprès d’un public international.

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« Cette initiative dépasse le cadre d’un grand rendez-vous musical. Elle contribue au rayonnement de notre pays et met en lumière une Afrique ambitieuse qui assume pleinement son potentiel, valorise ses talents et bâtit son avenir », a-t-il souligné.

La présence de la Guinée au Grand Bal devrait ainsi permettre de mettre en avant sa richesse culturelle, son histoire, ses traditions et les transformations engagées dans le pays.

Une mobilisation annoncée de l’État guinéen

Les autorités guinéennes entendent accompagner pleinement cette initiative. Le Premier ministre a assuré que l’État se mobilisera afin de faire de cette célébration un moment fort pour les deux peuples.

« La Guinée se mobilise pour faire de cette célébration un moment inoubliable, à la hauteur de l’amitié et des liens qui unissent nos peuples », a-t-il affirmé.

Cette mobilisation traduit également la volonté de renforcer les liens culturels et historiques entre la Guinée et le Sénégal, deux pays liés par une longue histoire de voisinage, d’échanges et de fraternité.

Youssou Ndour, ambassadeur culturel

À travers le Grand Bal, Youssou Ndour confirme une nouvelle fois la dimension internationale de son rendez-vous parisien. Depuis sa création, l’événement s’est imposé comme un moment majeur de rassemblement autour de la musique sénégalaise et africaine.

Pour cette édition 2026, la Guinée occupera donc une place particulière aux côtés de Youssou Ndour et du Super Étoile de Dakar.

Le rendez-vous est fixé au 17 octobre 2026 à l’Accor Arena de Paris-Bercy. La capitale française devrait accueillir une importante communauté sénégalaise, guinéenne et africaine pour une soirée placée sous le signe de la musique, de la culture et du rapprochement entre les peuples.

La Guinée s’apprête ainsi à faire résonner son identité culturelle au cœur de Paris, dans le cadre d’un Grand Bal qui entend célébrer non seulement la musique, mais aussi la richesse et le potentiel du continent africain

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