Sports

Mission de prospection à Maputo : Kader Mangane en espion de Vieira

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
3 Min Read

Pour le déplacement à Maputo prévu le 25 septembre dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la Can 2027, la mission de prospection a été confiée au nouveau manager des Lions, Kader Mangane. Un changement de cap qui met à l’écart le Secrétaire général de la Fsf, Abdoulaye Sow, et préfigure une réorganisation sous l’ère Patrick Vieira.

Par Woury DIALLO –Faut-il y voir le signe d’un changement d’orientation ou une réorganisation au sein de l’instance fédérale ? Le «Sénégal du foot» semble ouvrir une nouvelle page avec l’arrivée du technicien français Patrick Vieira, venu remplacer Pape Thiaw sur le banc des Lions. En attendant la publication, ce vendredi, de sa toute première liste de joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Mozambique (25 septembre) et l’Ethiopie (29 septembre à Addis-Abeba), une première évolution majeure est à signaler dans l’organisation logistique.
Habitué à conduire les missions de prospection lors des déplacements de l’Equipe nationale A, le Secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football (Fsf), Abdoulaye Sow, ne fera pas le voyage de Maputo. Selon des informations recueillies par Le Quotidien auprès de l’instance fédérale, cette tâche a été officiellement confiée au tout nouveau Manager général des Lions, Kader Mangane.
Cette décision marque un redécoupage des champs d’intervention de chacun, en phase avec la vision du nouveau sélectionneur et de l’équipe fédérale. Un ajustement qui vient clarifier les compétences, alors que le cumul de certaines fonctions logistiques par le Secrétaire général suscitait parfois des réserves au sein de la Fsf.

Lamine Diatta également écarté de la mission
Au-delà de Abdoulaye Sow, l’ancien international Lamine Diatta n’a pas non plus été retenu pour faire partie de cette mission d’anticipation à Maputo. S’il n’occupe plus les fonctions de Manager général de la sélection, l’ancien défenseur central demeure présent dans l’attelage administratif et technique, en attendant que ses nouvelles attributions soient clairement définies au sein du staff de Patrick Vieira.
Comme le veut l’usage, le ministère des Sports a également dépêché un émissaire pour accompagner Kader Mangane. Cette équipe restreinte aura pour tâche de préparer le terrain et de régler l’ensemble des détails logistiques (hébergement, terrains d’entraînement, transports) afin de placer la délégation sénégalaise dans les meilleures conditions lors de son séjour en terre mozambicaine.

Un staff technique encore en construction
Par ailleurs, la composition complète du staff de Patrick Vieira reste à finaliser. S’il est pressenti pour venir accompagné de proches collaborateurs, plusieurs techniciens locaux devraient intégrer l’encadrement des Lions. Les négociations se poursuivent actuellement entre le nouveau sélectionneur national et le président de la Fédération sénégalaise de football pour sceller la composition définitive du banc des A.

lequotidien.sn

DEPECHES

Montréal accueille un grand festival international de lutte sénégalaise
Patrick Vieira entre officiellement en scène : le nouveau patron des Lions face à la presse
À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal
Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo
Share This Article
Previous Article Le Pm Al Aminou Lo face au Secteur privé : « L’apurement de la dette intérieure sera conduit à son terme »
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale

Sports

Lions du Sénégal : Patrick Vieira prépare son premier rendez-vous avec le Mozambique, Nicolas Jackson arrive lancé

Sports

CAN 2027 : Patrick Vieira prépare une sélection entre jeunesse et expérience

Sports

Trophée Yachine : Édouard Mendy, le Sénégalais qui rêve de nouveau du sommet

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Mission de prospection à Maputo : Kader Mangane en espion de Vieira

Diaspora Sports

Montréal accueille un grand festival international de lutte sénégalaise

Sports

Patrick Vieira entre officiellement en scène : le nouveau patron des Lions face à la presse

Sports

À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo