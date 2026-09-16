La Centrafrique s’inspire de l’expérience sénégalaise en matière de gouvernance territoriale

Une délégation de haut niveau de la République centrafricaine a été reçue ce mercredi à Dakar dans le cadre d’une mission de travail consacrée au partage d’expériences institutionnelles et aux réformes territoriales.

Conduite par le ministre centrafricain de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, la délégation effectue une visite d’immersion auprès des autorités et services sénégalais afin de mieux comprendre les mécanismes mis en place dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la gouvernance locale et de la décentralisation.

Cette mission traduit la volonté de Bangui de tirer profit de l’expérience sénégalaise pour accompagner la consolidation de ses propres réformes territoriales. Les échanges portent notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, le renforcement de leurs capacités ainsi que les mécanismes permettant de rapprocher davantage l’administration des populations.

Au cours de la rencontre, les services et structures partenaires du ministère sénégalais ont partagé leur expertise et leurs pratiques avec leurs homologues centrafricains. L’objectif est de favoriser un échange concret entre praticiens et administrations, tout en identifiant des solutions susceptibles d’être adaptées aux réalités locales de la République centrafricaine.

La gouvernance et le développement local figurent également au cœur des discussions. Les deux parties ont ainsi abordé les moyens de renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales et d’améliorer leur contribution au développement des territoires.

Au-delà du partage d’expériences, cette initiative vise à consolider la coopération technique entre Dakar et Bangui. Le dialogue interadministratif devrait permettre de favoriser davantage de transferts de compétences et de connaissances dans un secteur stratégique pour les deux pays.

À travers cette mission, le Sénégal et la République centrafricaine affichent ainsi leur volonté de renforcer leurs relations institutionnelles et de promouvoir une coopération fondée sur l’échange d’expertise, la solidarité et la recherche de réponses adaptées aux défis du développement territorial.

Cette dynamique s’inscrit plus largement dans la perspective d’une coopération africaine davantage axée sur le partage des expériences et la mutualisation des compétences entre États.