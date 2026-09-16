A la UneActualites

La Centrafrique s’inspire de l’expérience sénégalaise en matière de gouvernance territoriale

Xalima
By
Xalima
ByXalima
Follow:
No Comments
2 Min Read

Une délégation de haut niveau de la République centrafricaine a été reçue ce mercredi à Dakar dans le cadre d’une mission de travail consacrée au partage d’expériences institutionnelles et aux réformes territoriales.

Conduite par le ministre centrafricain de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et du Développement local, la délégation effectue une visite d’immersion auprès des autorités et services sénégalais afin de mieux comprendre les mécanismes mis en place dans les domaines de l’aménagement du territoire, de la gouvernance locale et de la décentralisation.

Cette mission traduit la volonté de Bangui de tirer profit de l’expérience sénégalaise pour accompagner la consolidation de ses propres réformes territoriales. Les échanges portent notamment sur l’organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, le renforcement de leurs capacités ainsi que les mécanismes permettant de rapprocher davantage l’administration des populations.

Au cours de la rencontre, les services et structures partenaires du ministère sénégalais ont partagé leur expertise et leurs pratiques avec leurs homologues centrafricains. L’objectif est de favoriser un échange concret entre praticiens et administrations, tout en identifiant des solutions susceptibles d’être adaptées aux réalités locales de la République centrafricaine.

La gouvernance et le développement local figurent également au cœur des discussions. Les deux parties ont ainsi abordé les moyens de renforcer les capacités opérationnelles des collectivités territoriales et d’améliorer leur contribution au développement des territoires.

DEPECHES

Dépenses spéciales de l’Assemblée nationale : le PASTEF salue l’adoption d’un nouveau cadre de transparence
Inondations à Dakar : l’hôpital Philippe Maguilen Senghor submergé, Thierno Alassane Sall dénonce une « honte nationale »
De Washington à Abu Dhabi, Diomaye Faye accélère la diplomatie économique du Sénégal
Fadilou Keïta annonce son départ de la CDC : « Je pars avec le sentiment du devoir accompli »

Au-delà du partage d’expériences, cette initiative vise à consolider la coopération technique entre Dakar et Bangui. Le dialogue interadministratif devrait permettre de favoriser davantage de transferts de compétences et de connaissances dans un secteur stratégique pour les deux pays.

À travers cette mission, le Sénégal et la République centrafricaine affichent ainsi leur volonté de renforcer leurs relations institutionnelles et de promouvoir une coopération fondée sur l’échange d’expertise, la solidarité et la recherche de réponses adaptées aux défis du développement territorial.

Cette dynamique s’inscrit plus largement dans la perspective d’une coopération africaine davantage axée sur le partage des expériences et la mutualisation des compétences entre États.

Share This Article
Previous Article Montréal accueille un grand festival international de lutte sénégalaise
Next Article Du ventre de l’Atlantique à la plaine de Gandon : le jour où le gaz sénégalais a cessé d’être une promesse (Par Aziz Fall)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneActualites

ENTRETIEN SPECIAL – Avec Birame Souleye Diop, Ancien Ministre de l’Energie du Pétrole et des Mines

By
Xalima
A la UneXalima TV

À l’Assemblée nationale, le Premier ministre dévoile sa feuille de route

By
Xalima
A la UneXalima TV

Cheikh Bara Ndiaye “Diomaye a vendu le Senegal à la France”

By
Xalima
Xalima TV

O. Sonko, déclarations patrimoine, PASTEF, locales, Pape Thiaw, Vieira…: Khady Diène Gaye dit TOUT !

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

A la UneOpinions

VISITE DU PRÉSIDENT DIOMAYE FAYE AUX ÉTATS-UNIS : UN ACCUEIL TRIOMPHANT ET SEREIN SE PRÉPARE

Actualites

Diomaye Faye et la « dépastéfisation » : le grand redéploiement

A la UneActualites

PJF : 750 dossiers traités depuis septembre 2024, 1 391 personnes interpellées

A la UneActualites

Nommé PCA du Grand Théâtre, pourquoi Déthié Diouf refuse le poste ?

Previous Next
A LIRE AUSSI
Diaspora Sports

Montréal accueille un grand festival international de lutte sénégalaise

Sports

Patrick Vieira entre officiellement en scène : le nouveau patron des Lions face à la presse

Sports

À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

A la Une Sports

Sénégal-Mozambique : le match des Lions déplacé à Maputo

Sports

Sadio Mané au Ballon d’Or 2026 : le paradoxe d’une saison entre éclat africain et désillusion mondiale