Inondations à Dakar : l’hôpital Philippe Maguilen Senghor submergé, Thierno Alassane Sall dénonce une « honte nationale »

Les fortes pluies enregistrées à Dakar le mardi 15 septembre 2026 ont une nouvelle fois mis à rude épreuve les infrastructures de la capitale. Parmi les sites particulièrement touchés figure l’hôpital Philippe Maguilen Senghor de Yoff, où plusieurs espaces ont été envahis par les eaux, perturbant la prise en charge des patients et le travail du personnel soignant.

Selon les informations rapportées par plusieurs médias sénégalais, environ 52 mm de pluie ont été enregistrés entre Yoff et le centre-ville. Situé dans une zone basse particulièrement exposée au ruissellement, l’établissement a vu ses couloirs, son espace d’accueil et plusieurs bureaux envahis par les eaux. Le bureau du médecin-chef ainsi que le secrétariat général ont notamment été touchés. Par endroits, l’eau aurait atteint le niveau des tables, obligeant le personnel à mettre certains équipements et documents à l’abri.

Des patients évacués et un dispositif de pompage endommagé

La situation a également affecté l’accueil des patients. Plusieurs d’entre eux ont dû être évacués alors que les espaces normalement destinés à leur prise en charge devenaient difficilement accessibles. L’établissement a dû adapter temporairement son fonctionnement, notamment en réorganisant certains services.

Le dispositif de pompage installé pour permettre l’évacuation des eaux a lui aussi été lourdement affecté. D’après l’ONAS, un incident électrique a endommagé plusieurs équipements, dont deux électropompes, un groupe électrogène et un coffret électrique. Le coût des pertes est estimé par l’Office à environ 70 millions de francs CFA.

Les équipes de l’ONAS et de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers sont intervenues pour procéder à l’évacuation des eaux. Selon la RTS, l’opération a permis de dégager l’établissement aux alentours de 15 heures. L’ONAS a par ailleurs annoncé le remplacement des équipements endommagés.

Thierno Alassane Sall parle de « honte nationale »

Cette situation a suscité une réaction politique de Thierno Alassane Sall. Dans une déclaration consacrée aux conséquences des pluies, l’ancien ministre et responsable politique estime que voir, une nouvelle fois, des patients et des soignants confrontés à une telle situation constitue une « honte nationale ».

Il dénonce ce qu’il considère comme un décalage entre les urgences auxquelles les populations sont confrontées et les priorités de l’État. Pour lui, les inondations de Dakar ne constituent pas un phénomène nouveau et devraient faire l’objet d’une réponse structurelle permettant d’assurer la continuité des services essentiels, particulièrement dans les établissements de santé.

Thierno Alassane Sall élargit également sa critique à la gouvernance actuelle. Il reproche notamment au pouvoir le limogeage de 87 présidents de conseils d’administration et directeurs généraux, qu’il présente comme lié non pas à leur compétence mais à leur « soumission politique ». Il critique également leur remplacement à la tête de certaines structures, dont la suppression avait, selon lui, été annoncée.

Ces affirmations relèvent de l’analyse et de la critique politiques de l’opposant et ne constituent pas, en elles-mêmes, des faits établis par les éléments disponibles sur l’inondation de l’hôpital.

Le débat sur l’assainissement relancé

Au-delà de la polémique politique, l’épisode de Philippe Maguilen Senghor remet au premier plan la question de la vulnérabilité de Dakar face aux fortes précipitations. La capitale a connu d’importantes perturbations dans plusieurs quartiers, avec des routes difficiles d’accès, des stagnations d’eau et des infrastructures affectées.

La situation de l’hôpital est particulièrement sensible en raison de sa fonction. Une infrastructure sanitaire ne peut pas simplement interrompre son activité en cas de fortes pluies sans conséquences sur les patients, les urgences et le personnel. L’épisode pose donc la question de la résilience des équipements de santé face aux risques d’inondation, mais également de la fiabilité des dispositifs de pompage et d’alimentation électrique qui doivent assurer leur protection.

Le site étant situé dans une zone basse et au milieu d’un bassin versant, l’ONAS explique qu’une partie des eaux environnantes est orientée vers l’hôpital. Selon un responsable de l’Office, les infrastructures de pompage ont été mises à contribution, mais l’incident électrique a privé le dispositif d’une partie de ses capacités au moment des fortes précipitations.

Une nouvelle alerte pour Dakar

À quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, ces inondations ravivent également les interrogations sur la capacité de la capitale à garantir la mobilité et la sécurité des populations et des infrastructures pendant les épisodes pluvieux. Plusieurs sites et axes de circulation ont été affectés par les dernières précipitations.

Pour Thierno Alassane Sall, l’épisode de l’hôpital Philippe Maguilen Senghor illustre surtout l’urgence de placer la gestion des inondations et la protection des services publics essentiels au cœur des priorités.

En conclusion de son message, il a adressé sa compassion aux familles touchées par les inondations dans plusieurs localités du Sénégal.