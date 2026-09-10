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À Athènes, la flamme des JOJ Dakar 2026 prend le chemin du Sénégal

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XALIMANEWS : Le Sénégal s’apprête à vivre un moment historique avec la remise de la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 à Athènes, en Grèce.

Mercredi 9 septembre, le stade Panathénaïque a accueilli la répétition générale de la cérémonie d’allumage et de remise de la flamme. Pendant plus de deux heures, les différents tableaux prévus pour cette cérémonie symbolique ont été répétés dans ce lieu emblématique de l’histoire olympique.

Plusieurs officiels sénégalais étaient présents à Athènes, notamment Ibrahima Wade et Louis Lamotte, pour accompagner cette étape majeure vers les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain.

La remise de la flamme constitue une séquence particulièrement forte dans la préparation de Dakar 2026. Elle marque le passage du témoin olympique vers le Sénégal, qui s’apprête à accueillir la jeunesse sportive mondiale.

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Après son passage par Athènes, la flamme prendra ainsi la direction de Dakar, où elle poursuivra son parcours à l’approche du grand rendez-vous prévu en 2026.

Avec cet événement, le Sénégal confirme progressivement sa place au cœur de l’histoire olympique africaine. Dakar 2026 se rapproche, et la flamme olympique en sera l’un des symboles les plus forts.

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