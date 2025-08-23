Casamance : arrestation de Hamidou Djiba du MFDC

La Gendarmerie nationale a procédé à l’arrestation de Hamidou Djiba, figure influente du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC). L’opération, menée dans la plus grande discrétion, suscite de vives réactions.

Si les motifs exacts de son interpellation n’ont pas encore été dévoilés, des sources sécuritaires évoquent un possible lien avec des activités jugées menaçantes pour la sécurité nationale.

Cette arrestation pourrait modifier les équilibres internes du MFDC et avoir un impact sur le processus de paix en Casamance, fragile depuis plusieurs années. Entre attentes de fermeté et craintes d’escalade, les regards sont désormais tournés vers la réaction officielle du gouvernement.