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Le PSG brise le rêve d’Arsenal et s’offre une deuxième Ligue des champions consécutive

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XALIMANEWS: En finale de la UEFA Champions League Final face à Arsenal FC, le PSG a une nouvelle fois démontré son mental de champion. Menés dès le début de la rencontre après l’ouverture du score des Gunners, les Parisiens ont réagi dès l’entame de la seconde période pour revenir à 1-1 et relancer totalement la finale. ￼

Après un match intense et indécis, les deux équipes n’ont pas réussi à se départager. Il a finalement fallu attendre la séance des tirs au but pour voir le PSG s’imposer et décrocher une deuxième Ligue des champions consécutive. ￼

Comme l’année dernière, le club parisien confirme sa domination sur le football européen et entre un peu plus dans l’histoire. Pour Ibrahima Mbaye et ses coéquipiers, cette nouvelle consécration vient récompenser une saison exceptionnelle au sommet du football continental.

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