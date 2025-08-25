Actualites

Hydraulique : à Matam, des travaux d'endiguement pour prévenir les inondations

Dans le cadre de sa tournée nationale d’évaluation des dispositifs de prévention contre les inondations, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, s’est rendu samedi 23 août 2025 à Nguidjilone, localité située dans le département de Matam, au nord-est du Sénégal. Il était accompagné de Mme Diarra Sow, directrice générale de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC).

Cette visite s’inscrit dans une série de déplacements destinés à inspecter les mesures anticipatoires déployées par les services de l’État face aux risques hydrologiques accrus, notamment dans les zones riveraines du fleuve Sénégal. À Nguidjilone, l’OLAC prévoit la réalisation de travaux d’endiguement visant à protéger les habitations et infrastructures contre d’éventuelles crues.

Outre les ouvrages de protection, deux mares – Wodos et Wendou Sali – feront l’objet d’aménagements spécifiques afin de soutenir l’agriculture irriguée locale. L’objectif est de renforcer la résilience des activités agro-pastorales grâce à une meilleure maîtrise des ressources en eau.

La démarche a été favorablement accueillie par les habitants de la commune, qui ont salué les efforts des autorités en matière de prévention. « Nous nous sentons davantage en sécurité face aux risques d’inondation », a témoigné un notable local.

Changement de leadership au Forum civil : Matar Sall succède à Birahim Seck
Dakar : suivez en direct l'élection du nouveau maire à l'Hôtel de Ville
