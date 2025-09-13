Moussa Bala Fofana conduit la délégation gouvernementale à Touba pour rendre hommage à Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké

Le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités Territoriales et de l’Aménagement des Territoires a représenté, ce samedi 13 septembre, le Président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko à Touba, à l’occasion du rappel à Dieu de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké.

Une mission de recueillement au nom de l’État

C’est dans une atmosphère empreinte d’émotion que Moussa Bala Fofana a conduit une délégation gouvernementale à Touba. La mission avait pour but de transmettre le message de compassion et de solidarité du Chef de l’État et du Premier ministre à la communauté mouride, frappée par la disparition de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké.

Le ministre était accompagné, entre autres, du ministre Aliou Dione, du ministre-conseiller Ousseynou Ly, de Mme Aïda Mbodji et du député Cheikh Thioro Mbacké. Ensemble, ils ont porté la voix de la Nation en ces instants de deuil.

Hommages rendus au nouveau Khalife et à la famille du défunt

La première étape de la délégation a été de se rendre auprès de Serigne Cheikh Bombaly Mbacké, récemment désigné nouveau Khalife de Darou Khoudoss, afin de lui présenter les condoléances de l’État.

La délégation s’est ensuite rendue auprès de la famille de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké. Moussa Bala Fofana a transmis, en son nom et au nom du gouvernement, un message de solidarité et de soutien aux proches du disparu, rappelant la dimension spirituelle et nationale de cette perte.

Le parcours d’un homme de foi et de sagesse

Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké, fils de Serigne Mouhamadou Moustapha Mbacké, premier Khalife général des Mourides, s’est éteint à Dakar le vendredi 12 septembre 2025. Depuis 2004, il était le Khalife de Darou Khoudoss, succédant à son frère Serigne Khadim Mbacké Moustapha.

Diplomate de carrière, il s’était retiré dans l’agriculture et l’éducation avant d’assumer son rôle de guide spirituel. Ses disciples et proches le décrivent comme un homme « saint et sain, soufi et pragmatique, diplomate chevronné », dont la vie fut consacrée au service de la foi, de l’éducation religieuse et du travail.

Un héritage qui demeure

Pour Moussa Bala Fofana, la disparition de Serigne Ahmadou Mokhtar Mbacké « laisse un vide considérable », mais son héritage spirituel constitue un repère durable. Sa mémoire restera celle d’un homme de paix, d’un éducateur et d’un bâtisseur de valeurs au service de la communauté et de la Nation.

Le nouveau Khalife, Serigne Cheikh Bombaly, aura désormais la lourde responsabilité de poursuivre cette œuvre et de préserver la cohésion au sein de Darou Khoudoss et de la communauté mouride.