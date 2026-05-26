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Mondial 2026 : pour El Hadji Diouf, le Sénégal peut même tenir tête à Espagne

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Présent ce mardi au Palais de la République lors de la cérémonie officielle de remise du drapeau à l’équipe nationale du Sénégal, El Hadji Diouf s’est montré ambitieux mais prudent concernant les chances des Lions à la Coupe du monde 2026.

L’ancien numéro 11 du Sénégal estime que les hommes de Pape Thiaw ont les moyens de réaliser un grand parcours, à condition de rester unis et de sentir le soutien du peuple sénégalais. « L’objectif, c’est d’aller jusqu’en quarts de finale puis de prendre les matchs les uns après les autres », a déclaré El Hadji Diouf devant la presse. Le double Ballon d’Or africain s’est également projeté sur le groupe du Sénégal, qu’il juge particulièrement relevé. Selon lui, le premier choc face à la France sera déterminant dans la course à la première place. « Sans sous-estimer la Norvège et l’Irak, la France et le Sénégal sont les favoris de cette poule. Le premier match contre la France sera une véritable finale. Celui qui prendra les trois points terminera probablement à la première place », a-t-il analysé.

« Le Sénégal peut tenir tête à l’Espagne »

Conscient du niveau des adversaires, El Hadji Diouf rappelle néanmoins que les Lions ont les qualités nécessaires pour rivaliser avec les meilleures nations du monde. « Notre groupe n’est pas facile. La France est finaliste des deux dernières Coupes du monde, donc ce ne sera pas simple. Mais si les joueurs ressentent l’engouement du peuple sénégalais, le Sénégal peut même tenir tête à la meilleure équipe du monde qui est, pour moi, l’Espagne », a-t-il affirmé.

Interrogé enfin sur les choix du sélectionneur, l’ancien attaquant de l’équipe nationale du Sénégal a préféré appeler à la patience tout en validant pleinement la liste dévoilée par le staff technique. « Concernant les choix de Pape Thiaw, c’est à la fin du tournoi qu’on pourra vraiment en débattre. Je pense que la liste est magnifique. Ce sont des joueurs qui ne sont pas là pour se montrer individuellement. On sélectionne un groupe qui doit vivre ensemble pendant un mois », a conclu Dioufy.

lesoleil.sn

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