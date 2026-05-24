Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)



Ce vendredi, à l’occasion du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17

féminine, les Lioncelles du Sénégal ont livré une prestation convaincante face au Cameroun.

La bande à Monique Sadio a imposé un football de qualité, mêlant transitions rapides,

discipline tactique et solidité défensive.



Du début à la fin, la rencontre a été parfaitement maîtrisée par la sélection sénégalaise, qui a

affiché une remarquable sérénité dans tous les compartiments du jeu. Une performance qui

confirme les progrès constants du football féminin sénégalais sur la scène africaine.



Ce résultat mérite d’être salué, d’autant plus que plusieurs nations qui dominaient autrefois

largement le Sénégal dans cette discipline voient aujourd’hui l’écart se réduire

considérablement. Des sélections comme le Cameroun, le Ghana, le Nigeria ou encore

l’Afrique du Sud font désormais face à une équipe sénégalaise plus compétitive, mieux

structurée et ambitieuse.



Cette évolution est le fruit du travail réalisé depuis plusieurs années dans les académies de

football féminin, mais également grâce à l’accompagnement des entraîneurs et des

encadrements techniques qui participent activement à la formation de cette nouvelle

génération de joueuses.



Le Sénégal disputera le match retour le 30 mai prochain en terre camerounaise. Tous les

espoirs sont désormais permis pour les coéquipières de Mariame Faty, qui tenteront de

décrocher une qualification historique pour le tour suivant.



Le football féminin sénégalais continue ainsi sa progression et nourrit de grandes ambitions pour l’avenir