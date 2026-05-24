FootballOpinions

Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
2 Min Read


Ce vendredi, à l’occasion du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17
féminine, les Lioncelles du Sénégal ont livré une prestation convaincante face au Cameroun.
La bande à Monique Sadio a imposé un football de qualité, mêlant transitions rapides,
discipline tactique et solidité défensive.

Du début à la fin, la rencontre a été parfaitement maîtrisée par la sélection sénégalaise, qui a
affiché une remarquable sérénité dans tous les compartiments du jeu. Une performance qui
confirme les progrès constants du football féminin sénégalais sur la scène africaine.

Ce résultat mérite d’être salué, d’autant plus que plusieurs nations qui dominaient autrefois
largement le Sénégal dans cette discipline voient aujourd’hui l’écart se réduire
considérablement. Des sélections comme le Cameroun, le Ghana, le Nigeria ou encore
l’Afrique du Sud font désormais face à une équipe sénégalaise plus compétitive, mieux
structurée et ambitieuse.

Cette évolution est le fruit du travail réalisé depuis plusieurs années dans les académies de
football féminin, mais également grâce à l’accompagnement des entraîneurs et des
encadrements techniques qui participent activement à la formation de cette nouvelle
génération de joueuses.

Le Sénégal disputera le match retour le 30 mai prochain en terre camerounaise. Tous les
espoirs sont désormais permis pour les coéquipières de Mariame Faty, qui tenteront de
décrocher une qualification historique pour le tour suivant.

DEPECHES

Sonko limogé limogé le jour où le palais a rendu son verdict ( Jacob Koné Katina, chroniqueur politique)
Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025
Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection
Dialogue national : l’APR refuse de participer aux consultations annoncées par le chef de l’État

Le football féminin sénégalais continue ainsi sa progression et nourrit de grandes ambitions pour l’avenir

Share This Article
Previous Article Sonko limogé limogé le jour où le palais a rendu son verdict ( Jacob Koné Katina, chroniqueur politique)
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

Xalima TV

Face cachée de l’immigration au Canada, du rêve au cauchemar”il faut se préparer mentalement” H. Keita

By
Xalima
LutteXalima TV

La reaction de Balla Gaye après la victoire de Sa Thiès sur Modou lô

By
Xalima
Xalima TV

Les avocats annoncent souvent un recours devant le Tribunal Arbitral du Sport, qui est la plus haute juridiction en matière de litiges sportifs.

By
Xalima
Xalima TV

Voici Pourquoi Certains Ne Seront JAMAIS Riches ! Dr Mamane Oumarou

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Opinions

Quand les médiocres prennent le pouvoir et que les consciences se taisent (Par Ngoor Bukar Njaay)

Football

Mondial 2026 : la FSF organise la mobilisation des supporters sénégalais à l’étranger

Football

Découvrez l’ensemble des groupes des éliminatoires de la CAN 2027 : le Sénégal hérite du groupe J !

Football

Le Sénégal va organiser la CAN de beach soccer 2026

Previous Next
A LIRE AUSSI
Football Opinions

Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

A la Une Football

Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

Football

Sénégal – Mauvaise nouvelle : Ilay Camara sort sur blessure avec Anderlecht après sa sélection

Les lions

Coupe du monde 2026 : Pape Thiaw dévoile la liste officielle des Lions du Sénégal

Les lions

Coupe du Monde 2026 : Bara Sopoko Ndiaye, la surprise de la liste de Pape Thiaw