Les Lioncelles du Sénégal confirment leur montée en puissance (Par Saloum Saloum Bi)

Ce vendredi, à l’occasion du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde U17
féminine, les Lioncelles du Sénégal ont livré une prestation convaincante face au Cameroun.
La bande à Monique Sadio a imposé un football de qualité, mêlant transitions rapides,
discipline tactique et solidité défensive.
Du début à la fin, la rencontre a été parfaitement maîtrisée par la sélection sénégalaise, qui a
affiché une remarquable sérénité dans tous les compartiments du jeu. Une performance qui
confirme les progrès constants du football féminin sénégalais sur la scène africaine.
Ce résultat mérite d’être salué, d’autant plus que plusieurs nations qui dominaient autrefois
largement le Sénégal dans cette discipline voient aujourd’hui l’écart se réduire
considérablement. Des sélections comme le Cameroun, le Ghana, le Nigeria ou encore
l’Afrique du Sud font désormais face à une équipe sénégalaise plus compétitive, mieux
structurée et ambitieuse.
Cette évolution est le fruit du travail réalisé depuis plusieurs années dans les académies de
football féminin, mais également grâce à l’accompagnement des entraîneurs et des
encadrements techniques qui participent activement à la formation de cette nouvelle
génération de joueuses.
Le Sénégal disputera le match retour le 30 mai prochain en terre camerounaise. Tous les
espoirs sont désormais permis pour les coéquipières de Mariame Faty, qui tenteront de
décrocher une qualification historique pour le tour suivant.
Le football féminin sénégalais continue ainsi sa progression et nourrit de grandes ambitions pour l’avenir