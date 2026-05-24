De la prison à l’honneur : les supporters sénégalais accueillis en héros à Dakar

XALIMANEWS: Dans une atmosphère mêlant émotion, soulagement et fierté nationale, les quinze supporters sénégalais détenus au Maroc depuis la finale de la CAN 2025 ont enfin retrouvé leur terre natale après 125 jours d’épreuve. Accueillis ce dimanche par le président Bassirou Diomaye Faye, ces passionnés de football ont reçu les honneurs de la République au terme d’une affaire qui avait profondément touché l’opinion publique sénégalaise.

Face aux familles, aux autorités et aux acteurs du mouvement sportif, le chef de l’État a choisi un ton solennel et rassembleur. Pour lui, ce retour dépasse le simple cadre d’une libération : il symbolise la résilience et l’attachement d’un peuple à ses fils. Comparant ce moment aux scènes de liesse qui avaient suivi le sacre continental des Lions, Bassirou Diomaye Faye a rappelé le rôle essentiel joué par les supporters dans l’épopée de l’équipe nationale. Leur ferveur, leur présence et leur engagement au Maroc ont, selon lui, porté les joueurs vers la victoire.

Le président sénégalais a également tenu à saluer l’attitude des détenus durant leur incarcération. Il les a décrits comme des hommes ayant affronté l’épreuve avec courage et dignité, affirmant qu’ils ont fait preuve du même esprit combatif que les Lions de la Téranga sur le terrain. Dans son discours, il a aussi adressé un hommage appuyé aux familles restées dans l’angoisse durant de longs mois, mais également aux diplomates, avocats, associations de supporters et responsables du football sénégalais qui ont œuvré discrètement pour obtenir cette issue favorable.

Cette mobilisation diplomatique a d’ailleurs été mise en avant par Seydina Issa Laye, porte-parole des supporters libérés. Revenant sur ces quatre mois de détention, il a évoqué le soutien constant des représentants sénégalais au Maroc, notamment l’ambassadrice Seynabou Dial, le consul Cissé et leurs équipes. Selon lui, les détenus n’ont jamais été abandonnés et ont continuellement senti la présence de leur pays derrière eux.

Le chef de l’État a aussi exprimé la reconnaissance du Sénégal envers les autorités marocaines et particulièrement le Roi Mohammed VI, auteur de la grâce royale accordée à l’occasion de la Tabaski. Bassirou Diomaye Faye a annoncé qu’un accompagnement financier sera apporté aux supporters afin de les aider à tourner cette page difficile.

Au-delà de cette affaire, le président a voulu envoyer un message fort à la diaspora sénégalaise. Il a assuré que l’État restera toujours aux côtés des Sénégalais vivant à l’étranger, avec la volonté de les protéger et de les soutenir partout dans le monde.

Cette cérémonie vient ainsi clore un dossier qui avait provoqué une vive émotion au Sénégal depuis l’arrestation de dix-huit supporters au lendemain de la finale de la CAN 2025, dont trois avaient déjà été libérés après avoir purgé leur peine.