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Le roi du Maroc gracie les supporters sénégalais eemprisonnés depuis la finale de la CAN 2025

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Le roi du Maroc Mohammed VI a accordé samedi sa grâce aux supporters sénégalais arrêtés à la suite des incidents qui ont éclaté lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, disputée à Rabat. Cette décision, saluée comme un geste d’apaisement, intervient dans un contexte chargé d’enjeux diplomatiques et humains.

Dans un communiqué émanant du cabinet royal ce samedi 23 mai 2025, il est précisé que le souverain a pris cette décision « pour des considérations humaines », en tenant compte des « relations fraternelles séculaires » unissant le Maroc et le Sénégal. La grâce coïncide également avec l’approche de l’Aïd al-Adha, célébré cette année mercredi au Maroc, une période traditionnellement associée au pardon et à la clémence.

Cette initiative royale dépasse le cadre judiciaire : elle s’inscrit dans une longue histoire de solidarité et de proximité entre les deux nations, liées par des liens culturels, religieux et humains profonds. En choisissant ce moment symbolique pour annoncer la libération des supporters, Mohammed VI envoie un signal fort à Dakar et à l’ensemble du continent africain.

Les violences survenues en marge de la finale avaient provoqué une vive émotion au Sénégal, de nombreuses voix appelant à la libération des ressortissants sénégalais détenus au Maroc. La réponse du Palais royal, devrait ainsi contribuer à dissiper les tensions et à préserver la chaleur des relations bilatérales.

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