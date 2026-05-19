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Ndiaga Seck: «À chaque voyage à la Mecque, je demandais à Dieu de m’éloigner de cette situation.»

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XALIMANEWS: Placé en détention depuis lundi à la prison de Louga, Ndiaga Seck a été inculpé pour actes contre-nature après son arrestation vendredi dernier. Entendu par les enquêteurs du commissariat de Linguère, il a reconnu avoir eu, dans le passé, des relations avec des hommes, tout en affirmant avoir abandonné cette pratique depuis plusieurs années.

Selon des propos rapportés par le journal Libération, il aurait déclaré aux policiers : «À chaque voyage à La Mecque, je demandais à Dieu de m’éloigner de cette situation.»

D’après les éléments de son audition, Ndiaga Seck a indiqué avoir effectué trois pèlerinages aux lieux saints de l’islam. Le mis en cause, âgé d’une cinquantaine d’années, a expliqué être entré dans ce milieu à la fin de son cursus universitaire, entre 1998 et 1999, avant d’assurer avoir changé de vie par la suite

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