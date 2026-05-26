‎Mondial 2026 : la FIFA finalise les camps de base, le Sénégal installé à l’Université Rutgers

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé, mardi, la finalisation des camps de base des 48 équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026, le Sénégal devant établir le sien dans la région de New York-New Jersey, au sein des installations de l’Université Rutgers.

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‎Dans un communiqué, l’instance dirigeante du football mondial précise que “ces camps de base joueront un rôle essentiel durant la phase de groupes, les sélections nationales y séjournant pour leurs entraînements, leur récupération et leur préparation quotidienne.”

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‎Le Sénégal figure parmi les 39 équipes qui seront basées aux États-Unis durant le tournoi organisé conjointement par ce pays, le Canada et le Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

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‎Selon la FIFA, “25 communautés situées en dehors des 16 villes hôtes accueilleront également des équipes nationales, contribuant ainsi à élargir l’impact économique et l’engouement populaire autour du tournoi à travers l’Amérique du Nord.”

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‎”Les camps de base des équipes font partie intégrante du tissu même de toute Coupe du monde”, a déclaré Heimo Schirgi, directeur des opérations du Mondial 2026, cité dans le communiqué.

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‎”C’est là que les équipes s’installent, s’entraînent, récupèrent et vivent au rythme quotidien de la compétition”, a-t-il ajouté, soulignant que l’édition 2026, la première à réunir 48 équipes, permettra d’impliquer davantage de communautés et de supporters.

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‎La FIFA indique que sept équipes seront basées au Mexique, tandis que le Canada accueillera les camps de base des sélections canadienne et panaméenne. Les autres équipes seront réparties sur le territoire des Etats-Unis.

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‎Le processus de sélection des camps de base avait été lancé en 2024, avec une liste initiale de sites proposés aux fédérations participantes.

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‎Après le tirage au sort final du Mondial 2026, organisé le 5 décembre 2025 au Kennedy Center, à Washington DC, les équipes qualifiées ont effectué leur choix parmi plus de 60 options disponibles.

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‎Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde, marquant ainsi sa troisième participation consécutive, après les éditions de 2018 et 2022.

‎‎Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l’Irak.

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‎Le Sénégal entame la compétition en affrontant la France, le 16 juin, au Stade de New York, soit 19h00 à Dakar. Les Lions vont ensuite défier la Norvège, le 23 juin, au stade MetLife de New York (New Jersey), soit 00h00 à Dakar.

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‎Les protégés de Pape Thiaw vont boucler la phase de poules en rencontrant l’Irak, le 26 juin, au stade de Toronto, soit 19h00 à Dakar.

‎Le sélectionneur de l’équipe nationale de football, Pape Thiaw, a rendu public, jeudi 21 mai, la liste des 28 joueurs retenus pour le Mondial.

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‎Les Lions ont entamé, ce lundi en fin de matinée, dans un réceptif hôtelier à Diamniadio, leur regroupement pour la préparation de la Coupe du Monde 2026.

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‎Abdoulaye Seck, Chérif Ndiaye, Bamba Dieng, Moustapha Mbow, Mory Diaw, Krépin Diarra et Sadio Mané ont déjà rejoint le rassemblement des Lions.

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‎Ils ont effectué une première séance d’entraînement lundi après-midi, sur le terrain annexe du stade Abdoulaye-Wade.

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‎Plusieurs joueurs appelés ont manqué cette première séance. Certains joueurs comme Ismaila Sarr, Pathé Ciss et Ibrahim Mbaye, qualifiés respectivement pour les finales de la Ligue Conférence et de la Ligue des champions (samedi), rejoindront plus tard leurs coéquipiers. De même que Yehvann Diouf et Antoine Mendy qui doivent jouer avec Nice les barrages de la Ligue 1/Ligue 2 contre Saint-Etienne, mardi et vendredi.

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‎D’autres sont arrivés lundi soir. Il s’agit d’Edouard Mendy, Mamadou Sarr, Pape Guèye, Iliman Ndiaye, Nicolas Jackson, Bara Sapoko Ndiaye, Assane Diao et Moussa Niakhaté.

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‎Les Lions recevront, mardi prochain, le drapeau national des mains du chef de l’Etat, avant de s’envoler, mercredi, vers la ville de Charlotte, au sud des Etats-Unis, où ils vont poursuivre leur préparation.

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‎Sadio Mané et ses partenaires vont livrer, dans cette ville, leur premier match amical face aux Etats-Unis, le 31 mai, à 19h30 GMT.

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‎Les Lions resteront à Charlotte jusqu’au 7 juin prochain avant de se rendre à San Antonio, une ville du Texas, où ils affronteront l’Arabie Saoudite dans un match amical préparatoire, le 9 juin, à 23 GMT.

aps.sn