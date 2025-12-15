Societe

CAN 2025 : les Lions entament leur préparation, huit joueurs déjà présents à Diamniadio

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
No Comments
2 Min Read

XALIMANEWS: Huit joueurs sénégalais figurant sur la liste des 28 sélectionnés ont pris part à la première séance de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), prévue à partir du 21 décembre prochain au Maroc.
La séance s’est tenue au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio, en présence de Cheikh Tidiane Sabaly, Habib Diallo, Boulaye Dia, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.

Déjà présent dans la tanière, Iliman Ndiaye n’a pas effectué le déplacement au stade pour cette première séance d’entraînement. Un membre du staff technique a toutefois tenu à rassurer, indiquant que « Iliman Ndiaye se porte bien », afin de dissiper toute inquiétude.

Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé samedi la liste des 28 joueurs retenus pour la prochaine CAN, qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier. Les joueurs ayant disputé des rencontres avec leurs clubs dimanche sont attendus dans la nuit du lundi au mardi.

Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, sera le dernier à rejoindre le groupe. Il doit en effet disputer, mercredi à Doha, la finale de la Coupe intercontinentale.

DEPECHES

Journée nationale de la Diaspora : Oumou Cissokho exhorte les Sénégalais de l’extérieur à changer la donne politique
La présidence de la Commission de la CEDEAO : consécration diplomatique ou piège institutionnel pour le Sénégal ? (Par Mamadou Oumar Sall)
Journée nationale de la Diaspora : Momar Dieng Diop plaide pour une meilleure politique migratoire des Sénégalais de l’Extérieur.
Diamniadio : le Président Diomaye Faye inaugure l’usine sénégalaise d’assemblage de véhicules militaires

À l’exception des séances prévues lundi et jeudi, l’ensemble des entraînements se déroulera à huis clos. Les Lions recevront le drapeau national mercredi après-midi, au palais de la République.

Les protégés de Pape Thiaw quitteront Dakar vendredi après-midi à destination de Tanger, par vol spécial.

Logée dans le groupe D, l’équipe nationale du Sénégal évoluera aux côtés du Botswana, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Bénin. Basés à Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre face à la RDC et le 30 décembre contre le Bénin.

Share This Article
Previous Article Journée nationale de la Diaspora : Momar Dieng Diop plaide pour une meilleure politique migratoire des Sénégalais de l’Extérieur.
Next Article La présidence de la Commission de la CEDEAO : consécration diplomatique ou piège institutionnel pour le Sénégal ? (Par Mamadou Oumar Sall)
Leave a Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima
PolitiqueXalima TV

Tensions politiques : Cheikh Bara Ndiaye répond à Abdourahmane Diouf

By
Xalima
A la UneActualites

DIRECT Assemblée NATIONALE: Le PM Ousmane Sonko face aux députés

By
diatiger
A la UneXalima TV

Ayib Daffé recadre Diomaye Faye : “Sans Pastef, aucune coalition n’existerait aujourd’hui”

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Societe

Affaire Aliou Sall : le parquet encore désavoué, le couple reste libre

Societe

Affaire des 125 milliards : Farba Ngom auditionné ce lundi au Pool judiciaire financier

Societe

Calmos, tranquillos, Diomaye n’est pas Président de la CEDEAO

Societe

Abass Fall explose de colère après la libération de Bougar : « Quelle honte pour ce pays ! »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

CAN 2025 : Assane Diao, Cesc Fabregas et Pape Thiaw, une discussion peu convaincante

Sports

Coupe du monde 2026 : une ruée mondiale sur les billets malgré des prix records

Sports

CAN 2025 : les choix tranchés de Pape Thiaw, entre fin de cycle et nouvelle ère

A la Une Sports

CAN 2025 : Pape Thiaw dévoile une liste équilibrée et ambitieuse pour les Lions du Sénégal

Sports

Présence présidentielle : Bassirou Diomaye Faye attendu au premier match des Lions au Mondial 2026