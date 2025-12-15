CAN 2025 : les Lions entament leur préparation, huit joueurs déjà présents à Diamniadio

XALIMANEWS: Huit joueurs sénégalais figurant sur la liste des 28 sélectionnés ont pris part à la première séance de préparation en vue de la Coupe d’Afrique des nations de football (CAN), prévue à partir du 21 décembre prochain au Maroc.

La séance s’est tenue au stade Maître Abdoulaye-Wade de Diamniadio, en présence de Cheikh Tidiane Sabaly, Habib Diallo, Boulaye Dia, Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye, Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy.

Déjà présent dans la tanière, Iliman Ndiaye n’a pas effectué le déplacement au stade pour cette première séance d’entraînement. Un membre du staff technique a toutefois tenu à rassurer, indiquant que « Iliman Ndiaye se porte bien », afin de dissiper toute inquiétude.

Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, a dévoilé samedi la liste des 28 joueurs retenus pour la prochaine CAN, qui se poursuivra jusqu’au 18 janvier. Les joueurs ayant disputé des rencontres avec leurs clubs dimanche sont attendus dans la nuit du lundi au mardi.

Le jeune attaquant du Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye, sera le dernier à rejoindre le groupe. Il doit en effet disputer, mercredi à Doha, la finale de la Coupe intercontinentale.

À l’exception des séances prévues lundi et jeudi, l’ensemble des entraînements se déroulera à huis clos. Les Lions recevront le drapeau national mercredi après-midi, au palais de la République.

Les protégés de Pape Thiaw quitteront Dakar vendredi après-midi à destination de Tanger, par vol spécial.

Logée dans le groupe D, l’équipe nationale du Sénégal évoluera aux côtés du Botswana, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Bénin. Basés à Tanger, les coéquipiers de Sadio Mané disputeront leurs matchs de poule le 23 décembre contre le Botswana, le 27 décembre face à la RDC et le 30 décembre contre le Bénin.