À 18 ans, Ibrahim Mbaye empile déjà les trophées avec le PSG

XALIMANEWS: À seulement 18 ans, Ibrahim Mbaye continue d’écrire son histoire en lettres d’or avec Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant sénégalais a remporté son deuxième titre consécutif de champion de France après la victoire décisive du PSG (2-0) face à RC Lens, lors d’un match en retard de Ligue 1 marqué par un nouveau coup d’éclat du prodige sénégalais.

Entré en jeu dans le dernier quart d’heure, Mbaye a une nouvelle fois répondu présent. C’est lui qui a définitivement plié la rencontre en inscrivant le deuxième but parisien, offrant au club de la capitale son 14e sacre national. Avec neuf points d’avance sur Lens à une journée de la fin, le PSG ne peut plus être rejoint au sommet du championnat.

Ce nouveau titre confirme l’ascension fulgurante d’un joueur considéré comme l’un des plus grands espoirs du football sénégalais. Arrivé au PSG en 2018 alors qu’il n’avait que 10 ans, Ibrahim Mbaye a franchi toutes les étapes à une vitesse impressionnante.

Le 16 août 2024 restera d’ailleurs une date historique dans sa jeune carrière. Ce jour-là, face au Le Havre AC, il devient le plus jeune joueur à disputer un match officiel sous les couleurs du PSG en Ligue 1. Quelques mois plus tard, il décroche le prestigieux “Titi d’Or 2024”, récompensant le meilleur talent issu du centre de formation parisien.

L’année 2025 marque un autre tournant majeur : signature de son premier contrat professionnel jusqu’en 2027, puis premier but avec l’équipe première lors d’une démonstration face à AS Saint-Étienne (6-1). Une réalisation qui lui permet d’entrer parmi les plus jeunes buteurs de l’histoire du club.

En peu de temps, le jeune Sénégalais s’est déjà construit un palmarès impressionnant. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France et membre du groupe ayant offert au PSG sa première UEFA Champions League, Mbaye découvre le très haut niveau avec une maturité remarquable.

Après une période plus discrète marquée par plusieurs matchs sans apparition, il a retrouvé du rythme le 22 avril dernier contre le FC Nantes, avant de confirmer son retour en forme face à Lens. À ce stade de la saison, le joueur compte désormais trois buts et trois passes décisives avec l’équipe première.

Le PSG, déjà tourné vers une nouvelle finale européenne contre Arsenal FC, espère désormais conclure la saison avec un nouveau trophée continental.

Avec ce sacre, Ibrahim Mbaye rejoint la liste des Sénégalais champions cette saison à travers l’Europe et l’Asie, aux côtés de Nicolas Jackson, Bara Ndiaye, Ismaïla Jakobs et Édouard Mendy. De son côté, Sadio Mané reste encore en course pour un nouveau titre avec Al-Nassr FC, tandis que Kalidou Koulibaly tente de revenir avec Al-Hilal SFC.

Le football sénégalais peut se réjouir : une nouvelle génération est en train de s’imposer sur la scène mondiale, et Ibrahim Mbaye en est déjà l’un des visages les plus prometteurs.