XALIMANEWS: Le champion sénégalais de MMA, Oumar Kane, s’apprête à faire son grand retour sur la scène internationale. Figure emblématique des sports de combat en Afrique, il défendra une nouvelle fois son statut dans un combat très attendu au sein de la ligue ONE Championship.

Selon les informations disponibles, le combat est programmé pour le 15 mai 2026 à Bangkok, en Thaïlande, dans l’enceinte mythique du Lumpinee Stadium. Il s’agira d’un affrontement de prestige, avec en jeu le titre mondial des poids lourds, dans un contexte de forte attente autour du champion sénégalais.

Reug Reug, véritable fierté nationale, s’est imposé ces dernières années comme l’un des visages majeurs du MMA africain. Par son parcours, sa discipline et ses performances, il incarne une nouvelle génération d’athlètes sénégalais capables de briller sur les plus grandes scènes mondiales.

Au-delà de l’enjeu sportif, ce combat revêt également une dimension symbolique. Le champion sénégalais porte haut les couleurs du pays et continue d’inspirer de nombreux jeunes passionnés de sports de combat au Sénégal et en Afrique.

Très attendu, ce rendez-vous du 15 mai 2026 pourrait encore un peu plus renforcer le statut de Reug Reug parmi les grands noms du MMA mondial