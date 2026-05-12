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NBA : le basketteur Brandon Clarke est décédé à l’âge de 29 ans

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XALIMANEWS: Le monde du basketball est en deuil. La franchise des Memphis Grizzlies a annoncé, mardi 12 mai 2026, le décès de son joueur Brandon Clarke à l’âge de 29 ans.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le club de NBA a fait part de sa profonde tristesse après la disparition du joueur canadien, sans toutefois révéler les circonstances exactes de son décès.

« Nous sommes dévastés par la disparition tragique de Brandon Clarke », a notamment écrit la franchise de Memphis, rendant hommage à un joueur apprécié aussi bien sur le parquet qu’en dehors.

Selon plusieurs médias américains, une enquête a été ouverte par la police de Los Angeles après une intervention des secours dans une résidence située à San Fernando Valley, en Californie. Des informations de presse évoquent une possible overdose, mais aucune cause officielle n’a pour l’instant été confirmée par les autorités.

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Né à Vancouver, au Canada, Brandon Clarke avait rejoint les Memphis Grizzlies en 2019 après avoir été drafté en NBA. Connu pour son énergie, sa mobilité et sa combativité, il s’était rapidement imposé comme l’un des joueurs importants de l’effectif.

Au cours de sa carrière, il avait notamment été sélectionné dans la NBA All-Rookie Team en 2020, confirmant les espoirs placés en lui dès ses débuts dans la ligue nord-américaine.

L’annonce de son décès a provoqué une vive émotion dans le monde du sport, plusieurs joueurs, dirigeants et supporters lui rendant hommage sur les réseaux sociaux.

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