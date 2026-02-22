Actualites

Khar Yalla : le combat des 22 familles devient une cause communautaire, selon Khalifa Sall

XALIMANEWS: Le leader de Taxawu Sénégal Khalifa Sall s’est rendu à Khar Yalla pour apporter son soutien au collectif de résidents, en particulier aux 22 familles qu’il considère comme injustement menacées d’expulsion. À travers cette visite, il a voulu adresser un message ferme aux spéculateurs fonciers et dénoncer toute tentative visant à déloger des citoyens de leurs habitations.

Selon lui, ce déplacement dépasse le cadre d’un simple geste de solidarité. Il s’agit d’une prise de position claire contre ce qu’il qualifie de pratiques foncières abusives. Khalifa Sall estime qu’« on ne chasse pas des familles de leurs maisons dans l’indifférence générale » et affirme qu’aucune atteinte à la dignité des citoyens ne restera sans réponse.

Le responsable politique dit partager l’indignation des populations de Grand-Yoff, confrontées, selon lui, à une nouvelle tentative d’expulsion qu’il juge « illégale, illégitime et arbitraire ». Après les situations signalées à Grand-Yoff, à la Cité Millionnaire et à Arafat, il considère que Khar Yalla est à son tour la cible de pressions foncières.

Khalifa Sall assure toutefois que les habitants entendent se défendre par toutes les voies légales et les moyens légitimes afin de protéger leurs biens et préserver leur dignité. Il insiste sur le fait que la justice sociale ne saurait faire l’objet de compromis.

Pour lui, le droit au logement constitue un droit fondamental et non négociable. Il estime enfin que le combat des 22 familles dépasse désormais leur seule situation pour devenir celui de toute la communauté de Grand-Yoff, qui, selon ses mots, ne laissera personne affronter l’injustice dans l’isolement

