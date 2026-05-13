FMI, BOAD, NBA Africa : Diomaye Faye multiplie les audiences à Nairobi

XALIMANEWS: Bassirou Diomaye Faye a enchaîné les rencontres diplomatiques et économiques, mardi à Nairobi, en marge du sommet Africa Forward Summit.

Le chef de l’État a pris part à la cérémonie officielle d’ouverture du sommet organisée au Kenya International Convention Center, en présence de plusieurs chefs d’État et de gouvernement, du secrétaire général des Nations unies ainsi que des dirigeants des grandes institutions financières internationales.

Au cours de cette deuxième journée, le président sénégalais s’est entretenu avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Les discussions ont principalement porté sur la dette du Sénégal et les conséquences économiques des tensions au Moyen-Orient.

Face à la patronne du FMI, Bassirou Diomaye Faye a détaillé les mesures engagées par le Sénégal pour atténuer les effets de la hausse des coûts de l’énergie sur l’économie nationale. Les deux parties sont convenues de poursuivre les échanges dans le cadre des missions techniques du FMI.

Le président de la République a également reçu une délégation de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement conduite par sa présidente Odile Renaud-Basso. Récemment implantée au Sénégal, l’institution finance déjà plusieurs projets structurants.

Parmi eux figurent notamment l’usine de dessalement développée avec ACWA Power pour renforcer durablement l’approvisionnement en eau du Grand Dakar, ainsi que des initiatives dans les énergies renouvelables et le soutien au secteur privé national.

À Nairobi, le chef de l’État a aussi reçu une délégation de la Banque Ouest Africaine de Développement dirigée par Serge Ekoué. L’institution a salué les résultats de son exercice 2025 et réaffirmé son soutien au Sénégal dans la gestion de la situation de la dette.

Sur le plan diplomatique, Bassirou Diomaye Faye s’est entretenu avec les présidents des Comores et du Botswana afin de renforcer des coopérations jugées prometteuses.

Dans le cadre des travaux du sommet, le président sénégalais a co-présidé avec le Premier ministre de Maurice une table ronde consacrée à l’économie bleue.

À cette occasion, il a rappelé que l’Afrique, bien que faiblement polluante, demeure l’un des continents les plus exposés aux dérèglements climatiques. Selon lui, l’économie bleue doit reposer sur trois piliers : la protection de l’environnement, le développement économique et un partage équitable des revenus tirés des ressources marines et fluviales.

Le président sénégalais a mis en avant plusieurs réponses engagées par le Sénégal face à la surpêche et à la pêche illicite, notamment la modernisation du secteur halieutique, le développement de l’aquaculture, les réformes foncières, la structuration des coopératives agricoles, les systèmes modernes de conservation post-récolte ainsi que la promotion du tourisme vert.

En marge du sommet, le chef de l’État a aussi reçu Antoine de Saint-Affrique, directeur général de Danone, ainsi que Bagoré Bathily.

Le président a enfin accordé une audience à Clare Akamanzi, accompagnée notamment de Amadou Gallo Fall. La délégation a plaidé pour un renforcement du partenariat avec le Sénégal.

Selon la présidence sénégalaise, un accord en cours de finalisation avec APIX devrait structurer cette coopération. Les discussions ont également évoqué la possibilité d’un retour à Dakar de la prochaine édition de la Basketball Africa League dès l’année prochaine.

La visite du président sénégalais au Kenya doit s’achever ce mercredi.