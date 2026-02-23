A la UnePolitique

Keur Massar : tensions ouvertes entre Dr Seydou Diallo et Waly Diouf Bodian au sein de PASTEF

2 Min Read

XALIMANEWS: La bataille politique s’intensifie à Keur Massar entre Dr Seydou Diallo et Waly Diouf Bodian, tous deux membres de PASTEF.

Face à la presse, Dr Seydou Diallo a vertement attaqué Waly Diouf Bodian, sans toutefois le citer nommément. Dans une déclaration au ton ferme, il a insisté sur ce qu’il considère comme la priorité du parti :

« Nous avons un seul objectif : rendre visibles les réalisations du Président de la République et du gouvernement. Nous ne sommes pas dans des politiques politiciennes. Nous n’allons pas parler avec des arrivistes. Des gens qui ont adhéré à tous les partis politiques avant de rejoindre Pastef. Nous n’accepterons pas qu’ils nous divisent », a-t-il lancé.

Poursuivant sa charge, Dr Diallo a revendiqué sa fidélité exclusive au parti :

« Pastef est le seul parti dans lequel nous avons milité. C’est le seul parti que nous connaissons. Ce n’est pas parce qu’on est proche du Président Ousmane Sonko qu’on doit faire ce qu’on veut. Nous n’allons pas accepter ça. Ce sont des gens qu’on va multiplier par ln de 1. Nous, nous déroulons à Keur Massar dans tous les secteurs comme le veut le Président de la République. »

Ces propos traduisent une fracture interne qui semble désormais assumée publiquement.

Les jeunes de Pastef recadrent

Hier, dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima, les jeunes du parti dans le département de Keur Massar ont tenu à apporter un démenti formel. Ils affirment que Dr Seydou Diallo « n’est pas et n’a jamais été Coordinateur de la JPS Keur Massar ».

Cette sortie vient ajouter une nouvelle dimension au bras de fer interne, révélant des tensions autour de la légitimité et du leadership local au sein du parti.

À Keur Massar, la bataille semble désormais engagée sur le terrain politique et médiatique, dans un contexte où les enjeux de positionnement interne prennent de plus en plus d’ampleur.

