Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Lesenegalaislibre
By
Lesenegalaislibre
1 Min Read

XALIMANEWS: Les joueurs de Teungueth FC ont posé un geste fort de solidarité à l’endroit des supporters sénégalais arrêtés au Maroc lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

À l’occasion de leur rencontre face à l’US Gorée, comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise, les coéquipiers du club rufisquois ont brandi un drapeau avant le coup d’envoi. À travers cette action symbolique, ils ont exprimé leur soutien et appelé à la libération des supporters toujours en détention.

Ce message, porté devant le public et les officiels, traduit l’élan de solidarité du monde du football sénégalais envers ces fans, dont la situation continue de susciter émotion et mobilisation au sein de l’opinion nationale.

Un geste qui rappelle, une fois de plus, le rôle du sport comme vecteur d’unité et d’engagement au-delà des terrains.

DEPECHES

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»
Primes des Lions : toujours rien
Primes des Lions : toujours rien
Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme
Share This Article
Previous Article Golf Sud : un homme arrêté pour tentative de viol sur une femme en situation de déficience mentale
- Advertisement -
Ad image
LES PLUS LUS
- Advertisement -
Ad image

XALIMA TV

A la UneCelebrites

Rupture entre Walfadjri et Solution TV SA : Sa Ndiogou fait des révélations fracassantes

By
Xalima
ActualitesFootball

CAN 2025 : Vol Retour des Lions du Sénégal, Champions d’Afrique – JEUDI 22 JANVIER 2026

By
Xalima
InternationalXalima TV

Gabon : des licenciements ordonnés après une inspection matinale du président

By
diatiger
ActualitesXalima TV

Réaction de Ahmed Khalifa NIASSE sur le problème DIOMAYE-SONKO “PR kén douko wakh démissionne ma tok

By
Xalima

Nos lecteurs ont lu ensuite

Sports

Officiel : Habib Beye nommé entraîneur de l’Olympique de Marseille

Sports

Trêve internationale : les Lions face au Pérou et à la Gambie en mars

Sports

Pape Matar Sarr exige la libération des 18 supporters sénégalais arrêtés après la finale de la CAN

Lutte

Balla Gaye 2 défie Franc : « Je peux le battre deux à trois fois dans la même soirée »

Previous Next
A LIRE AUSSI
Sports

Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

Sports

Waly D. Bodiang : «Les récompenses allouées à l’équipe nationale devraient être élargies aux 18 supporters détenus…»

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Primes des Lions : toujours rien

A la Une Sports

Maroc : 18 supporters sénégalais condamnés à des peines de 3 mois à 1 an ferme