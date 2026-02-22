Ligue 1 : Teungueth FC rend hommage aux supporters sénégalais arrêtés au Maroc et réclame leur libération

XALIMANEWS: Les joueurs de Teungueth FC ont posé un geste fort de solidarité à l’endroit des supporters sénégalais arrêtés au Maroc lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

À l’occasion de leur rencontre face à l’US Gorée, comptant pour la 16e journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise, les coéquipiers du club rufisquois ont brandi un drapeau avant le coup d’envoi. À travers cette action symbolique, ils ont exprimé leur soutien et appelé à la libération des supporters toujours en détention.

Ce message, porté devant le public et les officiels, traduit l’élan de solidarité du monde du football sénégalais envers ces fans, dont la situation continue de susciter émotion et mobilisation au sein de l’opinion nationale.

Un geste qui rappelle, une fois de plus, le rôle du sport comme vecteur d’unité et d’engagement au-delà des terrains.